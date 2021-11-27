ВАКС продлил домашний арест и назначил на 30 ноября рассмотрение по сути дела экс-судьи Чауса

Высший антикоррупционный суд назначил на рассмотрение дело в отношении бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса на 30 ноября 2021 года.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Телеграм, такое решение ВАС принял в пятницу в ходе подготовительного заседания в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего 150 тыс. долл. США неправомерной выгоды (более 3,7 млн грн по курсу НБУ по состоянию на момент совершения преступления).

Рассмотрение дела по существу начнется в 9:00 30 ноября 2021 года.

Коллегия судей ВАКС также отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года.

Как уже сообщалось, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении $150 тыс. неправомерной выгоды. В дальнейшем Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья покинул территорию Украины. С 16 августа 2016 года судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск.

В феврале 2017 года он был задержан на территории Республики Молдова. Детективы Национального бюро подали ходатайство об экстрадиции Чауса в Украину. Однако в апреле 2021 года появилась информация о якобы его похищении. Местонахождение Чауса было неизвестно до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области. 30 июля сотрудники СБУ выехали на место и перевезли экссудию в центральное управление Службы безопасности.

1 августа детективом НАБУ по согласованию с прокурором САП ОГП подано ходатайство к следователю судьи ВАКС о применении к подозреваемой мере пресечения в виде содержания под стражей. 3 августа детективы НАБУ задержали Чауча в больнице «Феофания» после того, как СБУ предоставила Национальному бюро информацию о местонахождении подозреваемого.

4 августа ВАКС суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

6 августа 2021 г. стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия Чауса квалифицированы по ч.4. ст.368 УК Украины («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством»).

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Источник: https://t.me/sap_gov_ua/540