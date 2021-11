В Еврокомиссии работают над поставкой школьных автобусов для сел у линии разграничения на Донбассе

В Еврокомиссии разрабатывают проект обеспечения автобусами украинских школьников, которые проживают на контактной линии на востоке Украины, сообщила руководитель Группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.

"По результатам миссии (в регион Азовского моря - ИФ) мы планируем конкретную поддержку тем, кто живет на контактной линии. В частности, мы разрабатываем проект автобусов для школьников, чтобы дети могли добираться до школы. Мы также уделяем особое внимание региональным неправительственным организациям, поддерживая их институционно. Уделяем мы внимание и вопросам поддержки здравоохранения, изучаем с нашими финансовыми институциями и партнерами, где мы можем помочь в плане инфраструктуры. Я думаю, что потребности в инфраструктуре в этом регионе значительные", - сказала Матернова в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она выразила надежду на то, что проект автобусов для детей в течение нескольких месяцев будет воплощен на практике.

"Уже была изучена ситуация, и я думаю, что наши партнеры, а это будет Программа развития ООН (UNDP, The United Nations Development Programme) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNCR, The United Nations High Commissioner for Refugees) смогут прийти к нам с конкретным результатом. Скорее всего, мы говорим о месяцах, и далее будет тендер для поставщиков автобусов. Мы также должны это обсудить с украинскими властями, чтобы гарантировать, что, когда мы получим автобусы, будут ресурсы для их обслуживания и содержания", - пояснила она.

Матернова также уточнила, что ЕС оплатит автобусы, но текущие расходы – топливо, техническое обслуживание в обычной практике ложится на местных партнеров.