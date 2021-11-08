Альфа Банк прекратил полномочия члена правления Черкай

Альфа Банк (Киев) прекратил полномочия члена правления Светлана Черкай в связи с ее переводом на другую должность.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), указанную должность Черкай занимала с 28 декабря 2019 года.

По данным банка, его крупнейшими акционерами опосредованно являются Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%), Петр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний (3,8736%) и Андрей Косогов (3,6716%).

По данным регулятора, Альфа Банк на 1 июня 2021 года по размеру общих активов занимал 6-е место (115,23 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.