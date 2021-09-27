Экономика

17:11 27.09.2021

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза", обновил правление компании

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Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза", обновил правление компании

Кабинет министров Украины вслед за независимыми директорами, подавшими в отставку в начале сентября, уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко.

"Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому теперь акционер (Кабмин) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения", - написала на своей странице в "Фейсбук" Ковалив.

Кроме того, согласно сообщению Министерства экономики, Кабмин на заседании в понедельник прекратил полномочия членов правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы (первый замглавы правления) и Ярослава Теклюка (директор по юридическим вопросам), введя в его состав директора по управлению персоналом и социальной политике Елену Бойченко, главу казначейского департамента Романа Чумака, а также советников главы правления Маврикия Калугина (по добыче газа) и Владислава Воловика.

"Безусловным приоритетом для правительства является стабильная работа "Нафтогаза" как одной из базовых компаний, от которой зависит вся энергосистема Украины и прохождение отопительного сезона. "Нафтогаз" продолжит выполнять свои обязательства по поставкам газа бытовым потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго по годовым тарифам, как это было инициировано президентом Украины. Компания будет работать исключительно в общественных интересах и обеспечит бесперебойное прохождение отопительного сезона при любых условиях", - говорится в сообщении.

Ранее, 20 сентября, набсовет "Нафтогаза" одобрил отставку членов правления Отто Ватерландера (главный исполнительный директор по трансформации) и Петера ван Дрила (финансовый директор).

Это было последнее заседания НС в его нынешнем составе, поскольку в начале сентября его независимые директора Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейдена подали в отставку.

Как сообщалось, после получения заявлений об отставке независимых членов набсовета в начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил к ранее объявленному конкурсу по отбору одного независимого члена совета объявить конкурс по отбору еще трех независимых.

По его словам, конкурс должен завершиться в ноябре этого года, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.

В период отсутствия набсовета при необходимости часть его функций может выполнять Кабинет министров в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.

 

Теги: #правление #нафтогаз_украины
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