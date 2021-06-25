Разумков не видит необходимости изменений в Конституции в части формы правления

Конституция Украины не нуждается в изменениях в части формы правления в государстве, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пресс-конференции в пятницу.

Отвечая на просьбу корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" прокомментировать высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что в Украине де-факто президентско-парламентская форма правления, Разумков отметил, что для чиновника не может быть де-юре и де-факто.

"Я все-таки исхожу из закона, исхожу из Конституции. Для чиновника, при всем уважении, я позволю себе не согласиться с коллегами, не может быть де-юре и де-факто. Мы все должны жить по закону, в первую очередь, начиная с себя. Согласно Конституции Украины, мы живем с вами в парламентско-президентской республике. И я, например, считаю, что это правильно, потому что всегда должен быть противовес. Всегда должны быть предохранители", - подчеркнул он.

Разумков также напомнил о 2013-2014 годах, когда в Украине сложилась другая ситуация, и о последствиях этого.

"Какие последствия мы сегодня также наблюдаем на востоке нашего государства, и во временно оккупированном Крыму, и это ударило и по экономике страны, по всему. Поэтому для меня не может быть де-факто, для меня есть только де-юре", - сказал он.

"Поэтому в этом плане я считаю, что Конституция абсолютно правильно все определяет сегодня. Точно так же избирается президент, точно так же избирается парламент, даже если мы посмотрим с вами на социологические исследования, то сегодня людей устраивает та форма правления, которая существует в Украине. И каких-то изменений с большим перекосом в одну или другую сторону, нет. Плюс-минус все поддерживают тот вектор, который есть сегодня", - добавил спикер парламента.