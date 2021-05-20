Экономика

11:07 20.05.2021

Правление "Нафтогаза" будет сохранено минимум до конца текущего года – глава набсовета Споттисвуд

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Правление "Нафтогаза" будет сохранено минимум до конца текущего года – глава набсовета Споттисвуд

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" и украинское правительство как акционер компании договорились о сохранении действующего ее правления как минимум до конца текущего года, сообщила глава набсовета НАК Клэр Споттисвуд.

"Наблюдательный совет и акционер обязуются сохранить правление в должности как минимум до 31 декабря 2021 года и заключить дополнительные соглашения к существующим контрактам с членами правления", – написала она в колонке для агентства "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам Споттисвуд, это одна из ряда договоренностей, достигнутых между набсоветом компании и правительством в результате "здравого и продуктивного диалога", позволяющего всем пятерым членам НС принять предложение о повторном назначении на срок до одного года на условиях подписанных ранее контрактов.

Вместе с тем она отметила, что члены НС полностью открыты к обсуждению вопроса привлечения новых членов в соответствии с установленными процедурами.

Согласно договоренностям между НС и правительством, процесс избрания нового главы правления должен быть начат не позднее 1 ноября 2021 года, а также должна быть завершена оценка конфликта интересов назначенного главы правления согласно закону о предотвращении коррупции и минимизированы возможные в этой ситуации риски для работы НАК, указала глава НС.

При этом Споттисвуд отметила, что правительство подтвердило намерения по избранию нового независимого члена НС, который заменит Амоса Хохштейна, и прекращению членства Роберта Бенша не позднее 17 мая 2021 года.

Кроме того, по ее словам, стороны договорились, что любые изменения утвержденной стратегии развития компании должны согласовываться с нынешним правлением и набсоветом.

Среди договоренностей она назвала, в частности, обеспечение оценки учетной политики компании в соответствии с требованиями законодательства Украины и стандартов МСФО, совместную оценку стратегии, операционной модели и подходов к назначению руководства компании, разработку и начало процесса проверки, отбора и изменений состава правления и НС, а также обеспечение соответствия их полномочий действующему уставу компании и другим релевантным нормативным документам.

Вместе с тем правительство обязуется публично поддерживать компанию в выполнении запланированной программы морских сейсморазведочных работ, запуск которой запланирован на середину 2021 года, отметила Споттисвуд.

"Все члены наблюдательного совета готовы конструктивно сотрудничать по этим и другим вопросам, связанным с работой группы "Нафтогаз", с главой правления, назначенным правительством. Всем нам необходимы четкие стандарты корпоративного управления, соблюдение которых будет единым и незыблемым правилом для всех", – резюмировала глава НС.

Как сообщалось, правительство Украины на заседании 19 мая переизбрало сроком до одного года пять действующих членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые в связи с конфликтом вокруг смены главы правления ушли в отставку с 14 мая.

Помимо Споттисвуд были переизбраны еще два независимых члена набсовета – Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также два представителя государства – Наталия Бойко и Юлия Ковалив. В НС с марта 2020 года также входит Роберт Бенш (США), как представитель государства Украина, но он не допускался к заседаниям из-за возможного конфликта интересов.

Теги: #нафтогаз #споттисвуд #правление
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