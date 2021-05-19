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16:44 19.05.2021

НОТУ уволила члена правления компании Кольцову

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НОТУ уволила члена правления компании Кольцову

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) приказом от 19 мая 2021 года уволил с должности члена правления НОТУ Александру Кольцову в связи с окончанием контракта.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, в настоящее время эта должность остается вакантной.

Александра Кольцова была членом правления компании с 29 мая 2017 года.

Кроме того, отмечается в сообщении, прекращены полномочия Зураба Аласании на должности главы правления. Вместо него с 14 мая на этой должности Николай Чернотицкий.

Теги: #ноту #правление
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