НОТУ уволила члена правления компании Кольцову

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) приказом от 19 мая 2021 года уволил с должности члена правления НОТУ Александру Кольцову в связи с окончанием контракта.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, в настоящее время эта должность остается вакантной.

Александра Кольцова была членом правления компании с 29 мая 2017 года.

Кроме того, отмечается в сообщении, прекращены полномочия Зураба Аласании на должности главы правления. Вместо него с 14 мая на этой должности Николай Чернотицкий.