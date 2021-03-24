Кабмин Украины обновил состав правления Пенсионного фонда

Кабинет министров обновил состав правления Пенсионного фонда Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Кабмин увеличил с 15 до 17 количество членов правления Пенсионного фонда.

Также правительство ввело в состав правления: Татьяну Король и Александра Мелецкого (заместители главы правления ПФУ), заместителя министра соцполитики Виталия Музыченко, замглавы совместного представительского органа работодателей на национальном уровне Сергея Биленького, директора департамента секретариата правительства Виталия Коблоша, советника Конфедерации работодателей Сергея Притоманова и директора департамента Федерации работодателей Наталью Гостеву.

В то же время, из состава правления вывели: Владислава Машкина, Николая Шамбира, Ивана Дунца, Романа Чернегу и Павла Цируля.