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17:36 01.11.2021

В Киеве вандалы повредили скульптуру "Ёжик в тумане", она отправлена на реставрацию

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В Киеве вандалы повредили скульптуру "Ёжик в тумане", она отправлена на реставрацию

В Киеве на выходных вандалы повредили расположенную на пересечении ул. Рейтарской и Георгиевского переулка скульптуру "Ёжик в тумане", сообщил глава Шевченковской районной государственной администрации Олег Гаряга.

"Во-первых, хочу действительно подтвердить, что в эти выходные на пересечении улицы Рейтарской и Георгиевского переулка неизвестные разрушили скульптуру. И этим делом уже занимаются правоохранительные органы. Вместе с тем хочу всех успокоить – мы в ближайшее время вернем на свое место Ёжика", - написал Гаряга в соцсети Facebook.

Он уточнил, что реставрацией скульптуры занимаются специалисты КП CЗН Шевченковского района и автор скульптуры Константин Скритуцкий.

"Сначала восстановят поврежденные элементы скульптуры, зашпаклюют трещины, подкрасят, заменят деревянное бревно из сосны на дубовое, так что теперь он сможет крепче держаться против вандалов", - рассказал Гаряга.

Он также поблагодарил неравнодушных граждан, которые обратили внимание и сообщили об акте вандализма.

Теги: #скульптура #ежик
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