События

05:33 02.09.2021

В Харькове в фармуниверситете появилась скульптурная композиция, посвященная вкладу лабораторных животных в науку

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В понедельник, 1 сентября в Харькове на территории Национального фармацевтического университета (НФаУ) состоялось открытие скульптурной композиции "Феномен наук о здоровье", представляющую собой стелу с бронзовыми учебниками, на одном из которых стоит бронзовая лабораторная крыса с таблеткой в лапах.

Как сообщается на официальном сайте вуза, ректор НФаУ Алла Котвицкая отметила, что это первая в Украине скульптурная композиция, символизирующая благодарность человечества лабораторным животным за вклад в научные открытия.

"Лабораторные животные - идеальные помощники ученых уже много десятилетий подряд. Сегодня научное сообщество переосмысливает подходы к научным исследованиям, начиная применять новейшие технологии: биоинженерные, трехмерное моделирование, клеточные культуры", - сказала Котвицкая.

Автор скульптурной композиции - народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов

 

Теги: #скульптура #харьков
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