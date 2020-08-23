Поврежденная скульптура девочки с колосками будет возвращена на место после реставрации – гендиректор НМ Голодомора-геноцида

Поврежденная в ночь на 22 августа вандалами скульптура девочки с колосками, которая находилась на территории Национального музея Голодомора–геноцида в Киеве, будет отреставрирована и возвращена в экспозицию, сообщила гендиректор музея Олеся Стасюк.

"Культура нации строится на фундаменте исторической памяти. Память о Голодоморе - это часть истории каждого украинском, которую мы не вправе забывать ради устойчивого будущего. То, что сегодня было совершено со скульптурой "Горькая память детства", - недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы "Девочка" поскорей вернулась в экспозицию музея", – заявила Стасюк.

По ее словам, на скульптуре повреждений нет.

"Сейчас один из главных символов Музея демонтировали для реставрации. Национальный музей Голодомора-геноцида сделает все возможное, чтобы в ближайшее время скульптура вернулась на свое место", – сказано в сообщении на сайте музея.

В ночь с 21 на 22 августа в Киеве был совершен акт вандализма - повреждена скульптура "Горькая память детства" - скульптура девочки с колосками на территории НМ Голодомора-геноцида.

На месте преступления работает Национальная полиция Украина.