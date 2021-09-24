Во Львове установили арт-скульптуру "Звуки города"

Во Львове на территории креативного пространства! FESTrepublic (ул. Старознесенская) открыли скульптуру "Звуки города".

Как сообщается на сайте Львовской ОГА, это проект-синтез искусства и технологий, в основе которого лежит преобразование звука на форму. Автором идеи проекта стала продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко.

Скульптура Львова выполнена в различных оттенках - от кораллового до глубоко пурпурного. Так, по мнению авторов проекта, различные оттенки подчеркнули разнообразие Львова. Он благородно-строгий и одновременно нежный и современный.

Львовская скульптура стала визуализацией микса звуков джаза, заваривания кофе, дребезжания автомобиля на брусчатке и эхо колокола Ратуши.

"Наша идея заключалась в том, чтобы собрать звуки Львова, собрать его вместе с горожанами, которые здесь родились, которые любят этот город, которые, как никто, знают, как этот город звучит. Затем все эти звуки мы с нашей командой с помощью современных технологий 3D и звукового дизайна сформировали в фигуру, макет которой превратился в вот такую скульптуру", - цитируется Алена Тимошенко.

Поиск форм и процесс их создания можно будет увидеть в серии документальных фильмов. Героями фильма о Львове стали художница Ксения Дацюк, исполнительный директор IТ кластера Степан Веселовский, ресторатор Андрей Худо, галерист Павел Гудимов, артистка Руслана.

"Этот проект - это хорошая возможность, прежде всего, посмотреть на наш город и почувствовать его по-новому не только из книг или гуляя по его улицам, но и через звук. Проект демонстрирует, что Львов - это современный город, вместе с этим город, который сохраняет многовековые наслоения нашей культуры, традиции", - отметил первый заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годик.

Проект "Звуки города" инициировали к 30-й годовщине Независимости Украины. Скульптуры разработали для Львова, Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Мариуполя и Крыму. Все они разные. Над проектом работали более сотни человек. Во время работы над скульптурами известные горожане делились собственными ощущениями, впечатлениями и важными моментами из своей жизни, которые легли в основу аудиовизуализации.

Ранее скульптуры "Звуки города" открыли уже в Днепре и Харькове.