События

12:49 11.12.2019

В Киеве демонтировали скульптуру “Ежик в тумане”

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В Киеве демонтировали скульптуру “Ежик в тумане”

В сквере на улице Рейтарской в Киеве временно демонтировали скульптуру "Лошадка" (более известную, как “Ежик в тумане”). Как сообщает корреспондент агентства, демонтаж произведен в связи с необходимостью замены брусчатки вокруг скульптуры в рамках создания эко-парка.

Согласно информационного стенда, в парке будет установлено освещение на солнечных батареях, зарядные станции, а также арт–объект, меняющий цвет подсветки. Реконструкция должна быть завершена до конца 2019 года. 

Скульптупра была установлена на пересечении улиц Золотоворотской, Рейтарской и Георгиевского переулка в Киеве в 2009 году. Инициировала его создание организация "Киевская ландшафтная инициатива". Авторы памятника – Владимир Колинько и Георгий Куровский.  Авторы уже несколько лет украшают город, вырезая другие причудливые фигуры: рыб, котиков, Буратино, балерину.

Основой памятника является ствол испортившегося дерева. Была использована довольно интересная техника при выполнении иголок ежика: пень обвязали металлической сеткой, а в ней закрепили шурупы.

Теги: #киев #ежик #культура
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