В Днепре открыли арт-инсталляцию "Звуки Города"

В Днепре открыли новую скульптуру "Звуки Города"; в арт-объект трансформировали гул ракетного двигателя, стук грузового вагона, хлопок открытия парашюта и "брюзжание" холодильника "Днепр".

Как сообщается на сайте Днепропетровской облгосадминистрации, инициатором проекта стала продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко.

"Живем в новое время, когда развивается страна, развивается инфраструктура. Мы меняемся изнутри. Ищем новые формы самовыражения. Наш проект "Звуки Города" - именно об этом. Впервые звук превратился в форму", - цитирует пресс-служба ОГА Алену Тимошенко.

По ее словам, была проведена большая работа. Над созданием арт-объекта работали скульпторы, художники, саунд-продюсеры. Сначала тщательно "собирали" звуки. Записанные аудиодорожки обработали в программе звукового дизайна, а затем изготовили на производстве.

Среди других звуков, из которых образовали днепровской скульптуру, - звон баллончиков стрит-арта, шум моторной лодки, несущейся по волнам, треск костра, эхо в пустом зале, аплодисменты и громкий смех.

В сообщении отмечается, что среди участников проекта - мэр Днепра Борис Филатов. Один из знаковых для него звуков - грохот старого холодильника "Днепр". Такой стоял на кухне у его родителей. Работал шумно, но давал ощущение защищенности и родного дома.

"Скульптура выглядит модерново. Движемся в будущее. Открыты для инноваций. Таким путем идут развитые города", - сказал Филатов.