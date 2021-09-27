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16:29 27.09.2021

Представитель белорусской оппозиции Колесникова стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела

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Представитель белорусской оппозиции Колесникова стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела

Один из лидеров белорусской оппозиции и активист Мария Колесникова стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела за 2021 год в сфере защиты прав человека гражданским обществом, говорится в пресс-релизе Совета Европы.

"Колесникова, вставшая против режима, который избрал силу и жестокость против мирного и законного протеста, продемонстрировала, что она готова рисковать собственной безопасностью ради цели, превыше ее самой - она показала настоящее мужество", - заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс.

 Колесникова, являясь членом Координационного совета белорусской оппозиции, стала одним из трех женских символов оппозиции этой страны и ее борьбы за права и свободы.

Сестра Колесниковой Татьяна Хомич приняла награду за нее, поблагодарила комитет, решивший вручить премию Колесниковой, и добавила, что Колесникова хотела бы посвятить эту награду всем жителям Беларуси, борющимся за свои права.

Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе. По версии погранкомитета Беларуси, она вместе с Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу. Между тем Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

В мае 2021 года Колесниковой и оппозиционеру Максиму Знаку предъявили окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, в создании экстремистского формирования. В итоге суд приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы, Знака - к 10.

В Беларуси после 9 августа 2020 года более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Участники протестов требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками. Запад также не признает избрание Лукашенко легитимным.

Теги: #лауреат #колесникова
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