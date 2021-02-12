Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявили обвинения в заговоре и создании экстремистского формирования

Члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили ещё два обвинения - в заговоре и создании экстремистского формирования, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале экс-претендента в президенты Беларуси Виктора Бабарико в пятницу.

В сообщении сказано, что Колесникову обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Адвокату Максиму Знаку предъявлены аналогичные обвинения.

В штабе Бабарико напомнили, что еще в сентябре Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

Член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе. Власти утверждали, что она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Однако позднее Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве рассказали, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

В конце декабря 2020 года Генпрокуратура возбудила против ряда членов белорусской оппозиции уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Европарламент присудил Колесниковой вместе с другими членами КС премию имени Сахарова за вклад в борьбу за права человека.

В Беларуси уже более полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Евросоюз ввел санкции в отношении Белеларуси.