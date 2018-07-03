События

12:02 03.07.2018

Режиссер Сенцов стал лауреатом премии Ukrainian ID Award

1 мин читать
Режиссер Сенцов стал лауреатом премии Ukrainian ID Award

Украинскому политзаключенному в России, режиссеру Олегу Сенцову присудили премию Ukrainian ID Award, основанную Международным экономически-гуманитарным форумом Ukrainian ID.

"Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Award, основанной Ukrainian ID: Первый международный экономически гуманитарный форум, за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы," – сказано на странице форума в соцсети Фейсбук во вторник..

Вручение премии состоится 7 июля в Каневе Черкасской области, а также будет проведен глобальный флешмоб #FreeSentsov в Украине и среди представителей украинской диаспоры по всему миру

О создании Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID объявили Фонд гуманитарного развития Украины в партнерстве с городской администрацией Канева и Торгово-промышленной палатой Украины.

Премией Ukrainian ID Awards ежегодно будут отмечаться личности и организации (кроме политических), которые сделали значительный вклад в развитие экономики, гуманизацию общества и приумножение культурного капитала. Премия вручается в пяти номинациях: экономика, human security, общество, технологии, международный диалог.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. О.Сенцов 14 мая объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Теги: #лауреат #сенцов #премия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Денисова просит посольства стран ЕС призвать Путина освободить всех украинских политзаключенных, включая Сенцова

РФ утаивает состояние здоровья удерживаемых украинцев, в том числе Сенцова -Денисова

Дежурный колонии, где удерживают Сенцова, принял заявление украинского омбудсмена

МИД Украины требует обеспечить допуск Денисовой к украинским политзаключенным

ФСИН не нашла оснований пускать к Сенцову уполномоченного Верховной Рады по правам человека, заявляет Москалькова

Украинский омбудсмен заявила, что не верит никаким заявлениям российской коллеги Москальковой

Состояние Сенцова удовлетворительное, но есть опасения - Москалькова

Украинского омбудсмена до сих пор не пускают в российскую колонию для посещения Сенцова

Москалькова прибула в ЯНАО, проте спільне з Денісовою відвідування Сенцова не планується

Москалькова прибыла к колонии "Белый медведь" для встречи с Сенцовым

ПОСЛЕДНЕЕ

В среду в Украине заметно потеплеет, небольшой дожди пройдет только на севере страны

СБУ блокировала масштабный импорт контрафактных пестицидов из одной из стран Дальнего Востока

Муженко о присвоении российским полкам названий украинских городов: Это четкий сигнал, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме

В Золотое-4 направляется гуманитарная и соцпомощь, начато решение индивидуальных запросов местных жителей – ООС

Прокуратура задержала руководителей "Днепропетровского облавтодора" и ГАК "Автомобильные дороги Украины"

В Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформы

Часть Индии и Пакистана оказались затоплены из-за муссонных дождей

Южная Корея и КНДР обменялись списками для проведения встречи родственников

Полиция в Киеве задержала преступника, ранее сбежавшего из зала Миргородского райсуда

Из Албании вылетел самолет с украинскими туристами, которые ожидали возвращения на родину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА