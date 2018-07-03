Режиссер Сенцов стал лауреатом премии Ukrainian ID Award

Украинскому политзаключенному в России, режиссеру Олегу Сенцову присудили премию Ukrainian ID Award, основанную Международным экономически-гуманитарным форумом Ukrainian ID.

"Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Award, основанной Ukrainian ID: Первый международный экономически гуманитарный форум, за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы," – сказано на странице форума в соцсети Фейсбук во вторник..

Вручение премии состоится 7 июля в Каневе Черкасской области, а также будет проведен глобальный флешмоб #FreeSentsov в Украине и среди представителей украинской диаспоры по всему миру

О создании Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID объявили Фонд гуманитарного развития Украины в партнерстве с городской администрацией Канева и Торгово-промышленной палатой Украины.

Премией Ukrainian ID Awards ежегодно будут отмечаться личности и организации (кроме политических), которые сделали значительный вклад в развитие экономики, гуманизацию общества и приумножение культурного капитала. Премия вручается в пяти номинациях: экономика, human security, общество, технологии, международный диалог.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. О.Сенцов 14 мая объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.