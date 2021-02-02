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17:18 02.02.2021

Белорусской оппозиционерке Колесниковой отказали в возбуждении дела о ее похищении

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Белорусской оппозиционерке Колесниковой отказали в возбуждении дела о ее похищении

МВД Беларуси отказало члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой в возбуждении дела по факту ее похищения и угроз убийством.

"Еще 10 сентября Мария подавала заявление о возбуждении уголовного дела, называя все имена и должности людей, которые организовали ее похищение, угрожали ей и насильно пытались вывезти из Беларуси. Следственный комитет решил не рассматривать заявление Марии, а передал его в Министерство внутренних дел. МВД отказало в возбуждении уголовного дела", - сообщил штаб экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико в своём телеграм-канале во вторник.

В штабе проинформировали, что отказ в возбуждении уголовного дела Колесникова получила 27 января. Она намерена обращаться в генеральную прокуратуру, в суд.

Как сообщалось, 10 сентября Колесникова через своего адвоката обратилась с заявлением к руководителю Следственного комитета Беларуси о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения.

Она требовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.182 (похищение человека), 183 (незаконное лишение свободы), 186 (угроза убийством) УК Беларуси.

В заявлении она также отметила, что готова дать подробные показания.

Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителем КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) УК. В конце декабря 2020 года Генпрокуратура возбудила против нее и других членов белорусской оппозиции уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

 

Теги: #мвд #колесникова
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