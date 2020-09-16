События

17:38 16.09.2020

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлено обвинение, она остается под стражей

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Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлено обвинение, она остается под стражей

Следствие предъявило официальное обвинение в причинении вреда национальной безопасности Беларуси члену президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ", - сообщили в следственном комитете республики.

Там отметили, что оппозиционерка остается под стражей.

Расследование продолжается.

В Беларуси уже более месяца продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

18 августа сторонники бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуи считают этот орган неконституционным.

К настоящему времени практически все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.

7 сентября была задержана Колесникова. 9 сентября Следственный комитет Беларуси сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти.

Адвокат Людмила Казак заявляла, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение, а обвинение считает абсурдным и политически мотивированным.

Теги: #колесникова #оппозиция #беларусь
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