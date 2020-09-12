Оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова переведена в другой следственный изолятор, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель штаба оппозиционера Виктора Бабарико Глеб Германчук.

"Адвокат Людмила Казак сообщила нам, что Мария переведена в СИЗО в (город) Жодино", - сказал он.

Причины перевода неизвестны.

Ранее Колесникова была помещена в СИЗО N1 в Минске.

Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Утром 8 сентября госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. Позднее ее соратники рассказали, что Колесникову власти насильно хотели вывезти из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы". 9 сентября Следственный комитет Беларуси объявил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти.

Адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение. 10 сентября Казак передала в Следственный комитет заявление подзащитной о возбуждении уголовного дела по факту похищения и угрозы жизни. Кроме того, адвокат Колесниковой подала заявление о проведении экспертизы по фактам ушибов и синяков на теле оппозиционерки.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными. Каждое воскресенье в Минске проходят особенно массовые выступления протестующих.