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20:30 24.09.2020

Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой задержана за совершение административного правонарушения - милиция

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Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой задержана за совершение административного правонарушения - милиция

Защитник члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак задержана за совершение административного правонарушения, сообщила в четверг агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Она задержана за совершение административного правонарушения", - сказала Ганусевич, не уточнив при этом, что это за правонарушение.

Находится адвокат в одном из территориальных управлений внутренних дел города Минска, сообщила официальный представитель ГУВД.

Ранее адвокат Виктор Мацкевич сообщи, что Людмила Казак в четверг днем перестала выходить на связь.

"В 13.50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта", - сообщил Мацкевич порталу tut.by.

Супруг Казак подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района, уточнил Мацкевич.

Член президиума КС Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак в настоящее время содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.

Теги: #колесникова #адвокат #задержание #беларусь
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