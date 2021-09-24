События

09:11 24.09.2021

Бывшего главу Каталонии Пучдемона арестовали в Италии - СМИ

1 мин читать
Бывшего главу Каталонии Пучдемона арестовали в Италии - СМИ

Сотрудники полиции Италии арестовали на Сардинии бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает газета El Pais со ссылкой на его адвоката Гонсало Бойе.

В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест: полицейские взяли его под стражу в аэропорту - сразу после прилёта на Сардинию. Ожидается, что Пучдемон в пятницу предстанет перед апелляционным судом города Сассари. Итальянским судебным властям предстоит определить, есть ли основания выдавать его Испании.

Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии.

На Сардинии у него был запланирован ряд встреч, в том числе со сторонниками независимости острова от Италии, сообщают СМИ.

Теги: #каталония #пучдемон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 19.08.2021
Суд отменил действовавший из-за COVID-19 комендантский час почти по всей Каталонии

Суд отменил действовавший из-за COVID-19 комендантский час почти по всей Каталонии

05:50 15.07.2021
Более чем в ста городах Каталонии вводят ночной комендантский час

Более чем в ста городах Каталонии вводят ночной комендантский час

10:51 20.02.2021
Четвертую ночь в ряде городов Каталонии не утихают беспорядки из-за ареста рэпера

Четвертую ночь в ряде городов Каталонии не утихают беспорядки из-за ареста рэпера

19:39 19.11.2020
В Каталонии на следующей неделе откроют бары, рестораны и кинотеатры

В Каталонии на следующей неделе откроют бары, рестораны и кинотеатры

08:39 26.11.2019
Каталонские сепаратисты согласны формировать коалицию в обмен на переговоры о независимости

Каталонские сепаратисты согласны формировать коалицию в обмен на переговоры о независимости

14:45 21.11.2019
В Испании начато расследование о возможной причастности РФ к событиям в Каталонии – газета

В Испании начато расследование о возможной причастности РФ к событиям в Каталонии – газета

17:57 26.10.2019
В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

03:42 19.10.2019
Около 90 человек обратились за медпомощью из-за протестов в Каталонии

Около 90 человек обратились за медпомощью из-за протестов в Каталонии

22:47 18.10.2019
Несколько десятков человек пострадали во время протестов в Каталонии

Несколько десятков человек пострадали во время протестов в Каталонии

17:30 17.10.2019
Глава правительства Каталонии рассчитывает на еще один референдум о самоопределении

Глава правительства Каталонии рассчитывает на еще один референдум о самоопределении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 2 415 человек, 140 умерло

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

Из Афганистана в Киев прибыл самолет с эвакуированными украинскими гражданами

Суд Лондона не имеет юрисдикции для рассмотрения дела ФГВФЛ против Жеваго как экс-владельца банка "Финансы и Кредит"

В Украину из Кабула вылетел самолет почти со 100 эвакуированными гражданами

ПОСЛЕДНЕЕ

Языковой омбудсмен сетует на невыполнение гостеатрами языкового законодательства

Пятеро альпинистов погибли на Эльбрусе в РФ, 14 человек спасены

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 153 тыс. человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 230,5 млн

В Украине за сутки зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 2 415 человек, 140 умерло

Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2022 год

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

24 сентября: Какой сегодня праздник

Социал-демократы в ФРГ удерживают лидерство перед выборами

Суд избрал меру пресечения судьи райсуда Винницкой области, подозреваемого на взятке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА