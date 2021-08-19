Суд отменил действовавший из-за COVID-19 комендантский час почти по всей Каталонии

Высший суд Каталонии постановил отменить комендантский час, введенный в связи с пандемией коронавируса COVID-19, почти во всех частях этого испанского автономного сообщества, сообщают в четверг испанские СМИ.

"В нынешних условиях меры оправданы не столько по причинам, связанным со здоровьем населения, сколько по соображениям безопасности или общественного порядка", - заявили в суде, объясняя, почему была отклонена просьба каталонского правительства по продлению комендантского часа.

В середине июля правительство Каталонии ввело комендантский час с часа ночи до шести утра, чтобы уменьшить число новых случаев заражения коронавирусом. После этого высший суд трижды постановлял продлить комендантский час. В августе правительство Каталонии снова попросило о продлении комендантского часа в 148 муниципалитетах сообщества, однако суд заявил, что в 126 из них продление будет неоправданным.

В свою очередь, в правительстве Каталонии заявили, что "сожалеют, что судьи снова ведут себя как эпидемиологи".

Изначально комендантский час в сообществе ввели для того, чтобы воспрепятствовать общественным собраниям на пляжах и в парках, которые могут привести к увеличению числа случаев заражения штаммом коронавируса "дельта", особенно среди молодых людей, которые еще не успели сделать прививки.

Несмотря на решение не продлевать комендантский час в Каталонии, суд постановил сохранить запрет на публичные или частные собрания в количестве более 10 человек по всему региону.

Согласно информации издания CatalanNews, за весь период пандемии в Каталонии было зарегистрировано около 947 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 23 тыс. человек умерли от заболевания. По данным за 2019 год, в Каталонии проживает более 7,5 млн человек.