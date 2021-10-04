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15:28 04.10.2021

Экс-глава Каталонии Пучдемон прибыл в суд Сардинии для слушаний по вопросу его экстрадиции в Испанию

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Экс-глава Каталонии Пучдемон прибыл в суд Сардинии для слушаний по вопросу его экстрадиции в Испанию

Бывший глава испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон в понедельник явился на слушания по его делу в суд на итальянском острове Сардиния, сообщают европейские СМИ.

На слушания, где решится вопрос об экстрадиции Пучдемона в Испанию, экс-глава Каталонии прибыл со своим адвокатом Гонсало Бойе.

У здания суда собрались десятки сторонников Пучдемона.

Ранее в сентябре сотрудники полиции Италии арестовали Пучдемона, когда он прибыл на Сардинию. В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест: полицейские взяли его под стражу в аэропорту - сразу после прилета на Сардинию.

Однако после кратковременного пребывания под стражей суд принял решение освободить его до прояснения деталей испанского ордера об аресте.

Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после референдума о независимости Каталонии, который в Мадриде признали незаконным.

Теги: #сардиния #пучдемон
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