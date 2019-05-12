Украина открыла почетное консульство на Сардинии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в воскресенье состоялось торжественное открытие почетного консульства Украины в Кальяри (Сардиния).

"В эти дни на Сардинии много важных событий и полезных знакомств. Торжественно открыли Почетное консульство Украины в городе Кальяри. Украины и украинского здесь становится все больше в политическом, экономическом, а главное - в человеческом измерении. И это, безусловно, очень радует", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он также отметил, что в местном парке Монте-Карло несколько лет назад установили первый в Западной Европе памятник жертвам Голодомора в Украине (1932-1933 гг.).

"Скульптура олицетворяет пять женских фигур, пять колосков. На их лицах запечатлены страдания и боль, и вместе с тем - сила и достоинство. Автор монумента сардинский скульптор Армандо Лекко сумел соединить украинский и местный колорит, выбрав для работы типичный для этих краев камень - желтый трахит, что, по замыслу художника, символизирует цвет пшеницы", - рассказал министр.

Также П.Климкин добавил, что "остается еще немного времени подписать Петицию на сайте немецкого бундестага о признании Голодомора геноцидом украинского народа".