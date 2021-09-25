События

18:36 25.09.2021

Экс-глава Каталонии Пучдемон после освобождения из-под стражи на Сардинии обещал продолжать борьбу

1 мин читать
Экс-глава Каталонии Пучдемон после освобождения из-под стражи на Сардинии обещал продолжать борьбу

Бывший глава испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон после кратковременного пребывания под стражей на Сардинии прогулялся в субботу по итальянскому острову, сообщил агентство Associated Press.

"Меня должны были преследовать в Испании, но в конечном счете все всегда заканчивается одинаково, я на свободе, и я продолжаю борьбу", - заявил Пучдемон Associated Press.

Он заявил, что прибыл на Сардинию, чтобы удостовериться в прочных связях между Альгеро и Каталонией.

Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после референдума о независимости Каталонии, который в Мадриде признали незаконным.

В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест, полицейские взяли его под стражу в аэропорту сразу после прилёта на Сардинию 23 сентября. Однако судебные власти итальянского города Сассари решили освободить Пучдемона до выяснения деталей испанского ордера об аресте.

Теги: #испания #италия #каталония #пучдемон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:11 24.09.2021
Бывшего главу Каталонии Пучдемона арестовали в Италии - СМИ

Бывшего главу Каталонии Пучдемона арестовали в Италии - СМИ

06:41 23.09.2021
Италия к концу года пожертвует миру 45 млн доз вакцин от COVID-19

Италия к концу года пожертвует миру 45 млн доз вакцин от COVID-19

05:53 20.09.2021
Вулкан начал извергаться на испанском острове Пальма в Канарском архипелаге

Вулкан начал извергаться на испанском острове Пальма в Канарском архипелаге

11:11 15.09.2021
Власти Италии хотят ввести COVID-паспорта для всех госслужащих

Власти Италии хотят ввести COVID-паспорта для всех госслужащих

01:43 14.09.2021
SkyUp запускает рейсы из Киева в Мадрид

SkyUp запускает рейсы из Киева в Мадрид

03:04 12.09.2021
Фильм "Цензорка" совместного производства Украины, Словакии и Чехии стал призером Венецианского кинофестиваля

Фильм "Цензорка" совместного производства Украины, Словакии и Чехии стал призером Венецианского кинофестиваля

16:08 09.09.2021
500 человек эвакуировали в Испании из-за природного пожара в горах

500 человек эвакуировали в Испании из-за природного пожара в горах

19:33 02.09.2021
Страны G20 могут провести обсуждение Афганистана после Генассамблеи ООН - премьер Италии

Страны G20 могут провести обсуждение Афганистана после Генассамблеи ООН - премьер Италии

19:38 01.09.2021
На побережье Каталонии обрушились ливни, непогода ожидается и в других частях Испании

На побережье Каталонии обрушились ливни, непогода ожидается и в других частях Испании

15:01 31.08.2021
Италия открыла украинцам въезд для всех типов путешествий - МИД

Италия открыла украинцам въезд для всех типов путешествий - МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

В ДТП в Венгрии погибли пять человек, в том числе два украинца - СМИ

Восемь человек погибли при взрыве автомобиля на КПП близ дворца президента Сомали

Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

Погода порадует украинцев в воскресенье, постепенное похолодание начнется на следующей неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацполиция перешла на усиленный режим работы до 8 октября

Освобожденная в Канаде финдиректор Huawei прибыла в Китай

Массового возвращения российских военных в места дислокации после завершения учений "Запад-2021" не зафиксировано - главнокомандующий ВСУ

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

Безуглая вызвала Бутусова на заседание ВСК после его информации о показаниях Бурбы

В ДТП в Венгрии погибли пять человек, в том числе два украинца - СМИ

Аэропорт на Канарских островах закрыли из-за извержения вулкана

Восемь человек погибли при взрыве автомобиля на КПП близ дворца президента Сомали

"Блок Кернеса - успешный Харьков" выдвинул на пост городского головы секретаря горсовета Терехова

Харьковский горизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность мэра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА