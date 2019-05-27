Выступающий за независимость Каталонии Пучдемон прошел в Европарламент

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его бывший заместитель Ориол Жункерас добились избрания в Европейский парламент, сообщают в понедельник испанские СМИ.

Однако пока неясно, смогут ли политики в действительности занять свои места, поскольку они оба являются фигурантами судебных разбирательств в Испании.

Пучдемон сейчас находится в Бельгии, куда он бежал от испанского правосудия после проведения признанного незаконным Мадридом референдума о независимости Каталонии. Однако для того, чтобы занять место в Европарламенте, ему нужно будет сначала вернуться в Испанию.

Жункерас в настоящее время находится в предварительном заключении в Испании, его обвиняют в подготовке и проведении нелегитимного референдума 2017 года о статусе Каталонии.

Между тем, адвокат Пучдемона Гонсало Бойе заявил газете "Паис", что его подзащитный несмотря ни на что намерен присутствовать на инаугурационной сессии 2 июля в Страсбурге. При этом он не уточнил, как именно он планирует этого добиться.

Пучдемон бежал в Бельгию вскоре после отстранения от должности главы женералитата в конце октября 2017 года. В Испании против него и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях после проведения референдума о независимости Каталонии, он может быть задержан при возвращении в страну.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.