События

05:50 15.07.2021

Более чем в ста городах Каталонии вводят ночной комендантский час

1 мин читать
Более чем в ста городах Каталонии вводят ночной комендантский час

В испанском автономном сообществе Каталония, где наблюдается самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в стране, принято решение о введении ночного комендантского часа в 158 городах и населенных пунктах, сообщает в среду британская The Guardian.

Комендантский час будет длиться с часу ночи до шести часов утра в течение семи дней в населенных пунктах с населением более 5 тыс. человек, в частности в Барселоне, Ситжесе, Салоу и Льорет-де-Маре.

В то же время издание отмечает, что это решение еще должно быть одобрено судом.

Такие меры вызваны ростом числа заражений COVID-19, особенно среди испанской молодежи.

Общенациональный уровень заболеваемости коронавирусом за две недели достиг в среду порога почти в 470 случаев на 100 тыс. человек, учитывая, что днем ранее этот показатель соответствовал 437 случаям.

За время пандемии коронавируса в Испании зарегистрировано более 4 млн случаев заражения инфекцией. Более 81 тыс. пациентов умерли от последствий заражения, почти 3,7 млн полностью выздоровели.

Теги: #испания #коронавирус #каталония #меры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:55 14.07.2021
С июля 2020 года Египет посетили 1,3 млн украинских туристов, среди них зафиксировано около 30 случаев Covid-19

С июля 2020 года Египет посетили 1,3 млн украинских туристов, среди них зафиксировано около 30 случаев Covid-19

17:29 14.07.2021
В Украине в целом подтверждено 4 случая коронавируса штамма "дельта"

В Украине в целом подтверждено 4 случая коронавируса штамма "дельта"

10:30 14.07.2021
Финляндия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19

Финляндия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19

08:23 14.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 547 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 797 человек, 25 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 547 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 797 человек, 25 летальных случаев

06:39 14.07.2021
На Херсонщине за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом

На Херсонщине за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом

04:05 14.07.2021
На Буковине за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19

На Буковине за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19

13:55 13.07.2021
Уровень смертности в Украине от COVID-19 к сентябрю 2021г может достичь 54-70 тыс. с начала пандемии - KSE

Уровень смертности в Украине от COVID-19 к сентябрю 2021г может достичь 54-70 тыс. с начала пандемии - KSE

10:41 13.07.2021
"Нова Пошта" начала вакцинацию сотрудников

"Нова Пошта" начала вакцинацию сотрудников

08:46 13.07.2021
В Украине более 83 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки – Минздрав

В Украине более 83 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки – Минздрав

08:17 13.07.2021
В Украине за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 750 человек, 36 летальных случаев – Минздрав

В Украине за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 750 человек, 36 летальных случаев – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

КАС ВС признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС – источник

В Евросовете подтверждают принятие решения рекомендовать открыть границы для Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожской области произошло несколько взрывов промоборудования на предприятиях, один человек скончался, еще 3 получили ранения

В администрации США внимательно следят за развитием ситуации на Кубе, пока отношение к Гаване не изменилось - Белый дом

Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения – адвокат

В ЕС пригрозили Минску последствиями из-за обысков в НПО

Снятие моего нового проекта с конкурса на госфинансирование является реакцией на критику власти и поддержку преследуемых активистов – Сенцов

Франко-немецкие "кластеры" по Донбассу больше дипломатический инструмент давления на Россию, чем инструмент окончания войны - Гармаш

Порошенко: вместо того, чтобы шутить над украинским - шутите на украинском

Обвинения США в адрес Тегерана в попытке похищения американской журналистки "беспочвенны" - МИД Ирана

Блинкен в разговоре с Пашиняном призвал продолжать демократические реформы в Армении

Посол Франции в Армении считает недопустимыми нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА