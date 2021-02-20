Четвертую ночь в ряде городов Каталонии не утихают беспорядки из-за ареста рэпера

Сотни человек приняли участие в пятницу вечером в мирной акции в ряде городов Каталонии с требованием освобождения рэпера Пабло Аселя, однако ночью мирные выступления переросли в беспорядки, сообщает в субботу испанское национальное телерадиовещание.

В Барселоне агрессивно настроенные люди поджигали контейнеры для мусора, крушили витрины, грабили магазины, закидывали камнями полицейских.

Задержаны четверо участников беспорядков - двое в Барселоне, еще двое - в Жироне.

Волнения продолжаются четвертую ночь. Они начались после того, как в тюрьму на девять месяцев был заключен рэпер Пабло Асель, который был признан виновным из-за экстремистского содержания текстов его песен, в которых содержатся призывы к разжиганию ненависти и нападки на королевскую семью. В то же время сторонники рэпера считают этот арест политически мотивированным и заявляют о нарушении принципов свободы слова.