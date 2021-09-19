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12:28 19.09.2021

Марш равенства прошел без провокаций – организаторы

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Марш равенства прошел без провокаций – организаторы

Организаторы Марша равенства "КиевПрайд-2021", прошедшего в Киеве в воскресенье, заявляют, что мероприятие прошло спокойно и без провокаций.

"Это уже 10-й прайд, он прошел успешно, спокойно. Провокаций, кроме женщины, которая легла на дороге и старалась преградить движение колонны, не было", - сказала директор общественной организации "КиевПрайд" Лени Эмсон на пресс-брифинге по завершению мероприятия.

Организаторы поблагодарили правоохранителей за хорошую организацию безопасного прохождения марша. "Спасибо нашей полиции за возможность провести безопасный марш", - добавила Эмсон.

По оценке организаторов, в мероприятии приняло участие около 7 тыс. участников.

Как сообщалось, 3 сентября организационный комитет КиевПрайд-2021 обнародовали манифест с предложениями по обеспечению в Украине гражданского равенства для ЛГБТ-сообщества. Среди требований - принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект №5488, которым предусмотрено внесение изменений в национальное законодательство по борьбе с дискриминацией и порядок ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.

Также манифест призывает к реформированию правоохранительной системы, в частности, полиции, прокуратуры и судебной системы, найти законодательное решение недопущения языка вражды и исключить в публичном пространстве призывы к дискриминации и насилия в адрес ЛГБТ+, активизировать усилия органов власти на пути к признанию в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола. Манифест содержит призыв поднять на наивысший уровень в украинском государстве направление семейной политики, рассмотрев вопрос о создании центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься тремя родственными сферами - семейной, демографической и миграционной политиками.

Кроме того, в КиевПрайд призывают признать факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности возможными основаниями совершения домашнего насилия, учесть в сфере нормативного регулирования и на уровне практического применения, в украинских учебных заведениях факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как такие, которые являются реальными основаниями травли (буллинга).

Манифест также содержит призыв повысить в системе здравоохранения внимание к эпидемическому благополучию сообщества ЛГБТ+, психическому, сексуальному и репродуктивному здоровью, расширить стабильное государственное и муниципальное финансирование качественных услуг общественного здоровья для всех ключевых групп населения.

Теги: #киевпрайд #марш_равенства
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