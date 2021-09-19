События

10:48 19.09.2021

В Киеве проходит Марш Равенства

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В Киеве проходит Марш Равенства

В Киеве проходит Марш Равенства в поддержку прав человека для ЛГБТ+ сообщества.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 10:40 у собралось ориентировочно от 1,5 до 2,5 тыс. человек. После окончания формирования колонны и прекращения пропуска людей в зону проведения мероприятия, ориентировочно в 11:00 участники выдвинутся ходой по центральным улицам города.

Главный лозунг КиевПрайд 2021 года: "Бок о бок на защиту равноправия".

В руках у участников Марша различные плакаты: "Fight for right", "I am human", "Мы за любовь без ограничений", "Сила в уверенности", "Будь собой - мы с тобой", "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Права не дают - права берут", а также флаги ЛГБТ. Часть пришедших одеты в красочные костюмы.

Тема КиевПрайд 2021 года: "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".

По словам организаторов, это первый Марш Равенства, который имеет политические требования к действующей власти в виде Манифеста, который подписали общественные организации, благотворительные фонды и представители политических сил.

Весь периметр шествия обнесен ограждениями, а в местах перекрытия улиц - шеренгами правоохранителей. В частности, перекрыты улицы Владимирская (около Национального оперного театра и КНУ им.Шевченко), Богдана Хмельницкого (на пересечении с ул. Лысенко, а также возле с.м Театральная).

К охране публичной безопасности привлечены взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Также акцию сопровождают наряды полиции диалога.

В то же время, у парка Шевченка в Киеве собирались около сотни противников Марша Равенства, в частности, представитель организаций "Традиции и порядок", "Правый сектор", "Христианский фронт" и ряда других.

Как сообщалось, 3 сентября организационный комитет КиевПрайд-2021 обнародовал Манифест с предложениями по обеспечению в Украине гражданского равенства для ЛГБТ-сообщества.

Среди требований - принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект №5488, которым предусмотрено внесение изменений в национальное законодательство по борьбе с дискриминацией и порядок ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.

Также манифест призывает к реформированию правоохранительной системы, в частности, полиции, прокуратуры и судебной системы, найти законодательное решение недопущения языка вражды и исключить в публичном пространстве призывы к дискриминации и насилия в адрес ЛГБТ+, активизировать усилия органов власти на пути к признанию в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола. Манифест содержит призыв поднять на наивысшую ступень в украинском государстве направление семейной политики, рассмотрев вопрос о создании центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься тремя родственными сферами - семейной, демографической и миграционной политиками.

Кроме того, в КиевПрайд призывают признать факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности возможными основаниями совершения домашнего насилия, учесть в сфере нормативного регулирования и на уровне практического применения, в украинских учебных заведениях факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как такие, которые являются реальными основаниями травли (буллинга).

Манифест также содержит призыв повысить в системе здравоохранения внимание к эпидемическому благополучию сообщества ЛГБТ+, психическому, сексуальному и репродуктивному здоровью, расширить стабильное государственное и муниципальное финансирование качественных услуг общественного здоровья для всех ключевых групп населения.

Теги: #киев #марш_равенства
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