Организаторы ожидают на Марше равенства в Киеве до 10 тыс граждан, полиция установит заградительные турникеты и фильтрационные пункты

Столичная полиция готова к надлежащему обеспечению правопорядка во время Марша равенства в воскресенье, заявил начальник полиции Киева Иван Выговский.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, Марш равенства будет проходить в центральной части города 19 сентября возле парка имени Тараса Шевченко. "По информации организаторов, в мероприятии примут участие до десяти тысяч граждан", - отмечается в сообщении.

Выговский отметил, что в день проведения марша по определенному маршруту и рядом с ним правоохранители ограничат доступ к территории, но эти меры будут действовать исключительно для надлежащего обеспечения порядка. "Будут установлены заградительные турникеты и фильтрационные пункты с металлоискателями и пропускным режимом", - сказал он.

Кроме того, к охране публичной безопасности будут привлечены взрывотехники и кинологи с служебными собаками. Также будут усиленно нести службу наряды полиции диалога.

"Полиция Киева будет работать для того, чтобы на должном уровне обеспечить правопорядок и безопасность каждого гражданина, а также свободу собраний и демонстраций. Поэтому обращается к жителям и гостям города с просьбой отнестись с пониманием и заранее выбрать маршруты с учетом временных ограничений", - отмечено в сообщении.