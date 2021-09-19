У парка Шевченко в Киеве собираются противники Марша Равенства

У парка им. Тараса Шевченко в Киеве собираются противники Марша равенства, который пройдет в центре столицы в ближайшие часы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за час до проведения Марша равенства, в 10:00, у Красного корпуса Киевского университета им. Тараса Шевченко, где перекрыто движение, собралось более 50 противников КиевПрайда из различных организаций.

В руках у протестующих плакаты с надписями: "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности", "Традиционная семья - это естественно", а также флаги Украины, организации "Традиции и порядок", организации "Правый сектор", "Христианский фронт" и ряд других.

Периодически противники Марша Равенства приходят на территорию проведения шествия.

Отмечается, что акция направлена на отстаивание семейных ценностей и выражение несогласия и протеста против якобы публичной пропаганды гомосексуализма.

Тем временем, у Национального театра оперы и балета, на улице Владимирской продолжается формирование колонны Марша равенства.

Весь периметр шествия обнесен ограждениями, а в местах перекрытия улиц шеренгами правоохранителей. В частности, перекрыты улицы Владимирская (около Национального оперного театра и КНУ им.Шевченко), Богдана Хмельницкого (на пересечении с ул. Лысенко, а также возле станции метро "Театральная").

К охране публичной безопасности привлечены взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Также акцию сопровождают наряды полиции диалога.