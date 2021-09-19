В Киеве завершился Марш равенства "КиевПрайд-2021" в поддержку прав человека для ЛГБТ+ сообщества.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", шествие началось на ул.Владимирской, продолжилось по бульвару Тараса Шевченко, по улицам Терещенковской и Льва Толстого к площади Льва Толстого, где и завершилось около 11:40.

После окончания мероприятия всех участников марша организаторы просят спрятать символику и направляют в метрополитен, на станцию "Площадь Льва Толстого". На данный момент люди постепенно расходятся.

В Марше равенства приняли участие около 5 тыс. человек. Из публичных лиц, которые были замечены корреспондентом "Интерфакс-Украина" на мероприятии, - посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Инна Совсун, депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Евгения Кулеба.

Главным лозунгом мероприятия в этом году был: "Плечом к плечу на защиту равноправия", а темой - "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".

Во время марша у парка Шевченко в Киеве собралось около сотни противников мероприятия, в частности, представители организации "Традиции и порядок", "Правый сектор", "Христианский фронт" и ряда других.

Как сообщалось, 3 сентября организационный комитет КиевПрайд-2021 обнародовали манифест с предложениями по обеспечению в Украине гражданского равенства для ЛГБТ-сообщества. Среди требований - принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект №5488, которым предусмотрено внесение изменений в национальное законодательство по борьбе с дискриминацией и порядок ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.

Также манифест призывает к реформированию правоохранительной системы, в частности, полиции, прокуратуры и судебной системы, найти законодательное решение недопущения языка вражды и исключить в публичном пространстве призывы к дискриминации и насилия в адрес ЛГБТ+, активизировать усилия органов власти на пути к признанию в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола. Манифест содержит призыв поднять на наивысший уровень в украинском государстве направление семейной политики, рассмотрев вопрос о создании центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься тремя родственными сферами - семейной, демографической и миграционной политиками.

Кроме того, в КиевПрайд призывают признать факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности возможными основаниями совершения домашнего насилия, учесть в сфере нормативного регулирования и на уровне практического применения, в украинских учебных заведениях факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как такие, которые являются реальными основаниями травли (буллинга).

Манифест также содержит призыв повысить в системе здравоохранения внимание к эпидемическому благополучию сообщества ЛГБТ+, психическому, сексуальному и репродуктивному здоровью, расширить стабильное государственное и муниципальное финансирование качественных услуг общественного здоровья для всех ключевых групп населения.