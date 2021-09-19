События

08:44 19.09.2021

Денисова призывает правоохранителей обеспечить соблюдение общественного порядка во время Марша Равенства в воскресенье

1 мин читать
Денисова призывает правоохранителей обеспечить соблюдение общественного порядка во время Марша Равенства в воскресенье

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает киевские власти и правоохранительные органы обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения Марша Равенства в воскресенье.

"Сегодня в Киеве состоится Марш равенства - мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ+. Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность", - написала она в социальной сети Facebook.

Денисова призвала граждан быть толерантными друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации.

"Обращаюсь к столичной власти и правоохранительным органам обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам", - заявила она.

Омбудсмен подчеркнула, что все должны уважать право каждого человека быть собой!

"Мы разные, но мы равные!", - добавила она.

 

Теги: #киев #марш_равенства
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:36 18.09.2021
На ул. Костельной ограничат движение транспорта из-за празднования 700-летия восстановления Киевской епархии РКЦ

На ул. Костельной ограничат движение транспорта из-за празднования 700-летия восстановления Киевской епархии РКЦ

15:05 17.09.2021
Организаторы ожидают на Марше равенства в Киеве до 10 тыс граждан, полиция установит заградительные турникеты и фильтрационные пункты

Организаторы ожидают на Марше равенства в Киеве до 10 тыс граждан, полиция установит заградительные турникеты и фильтрационные пункты

11:08 17.09.2021
В Киеве начались проверки соблюдения условий пассажирских перевозок в общественном транспорте

В Киеве начались проверки соблюдения условий пассажирских перевозок в общественном транспорте

19:23 16.09.2021
Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-министра Рудьковского

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-министра Рудьковского

16:09 16.09.2021
Бюджет Киева в 2022 году составит около 65 млрд грн - Кличко

Бюджет Киева в 2022 году составит около 65 млрд грн - Кличко

21:44 15.09.2021
Кличко наградил общественные организации, которые успешно реализовали свои инициативы в столице

Кличко наградил общественные организации, которые успешно реализовали свои инициативы в столице

14:25 14.09.2021
Генплан Киева проходит финальный этап доработки – КГГА

Генплан Киева проходит финальный этап доработки – КГГА

13:22 14.09.2021
На территории столичного колледжа не обнаружили никаких опасных устройств – полиция

На территории столичного колледжа не обнаружили никаких опасных устройств – полиция

11:45 14.09.2021
В Киеве полиция проверяет сообщение о минировании колледжа, эвакуированы более 100 человек

В Киеве полиция проверяет сообщение о минировании колледжа, эвакуированы более 100 человек

05:16 14.09.2021
В Киеве арестовали злоумышленников, удерживающих в рабстве более ста человек

В Киеве арестовали злоумышленников, удерживающих в рабстве более ста человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 3 983 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 546 человек, 46 умерло – Минздрав

Ночью российские наемники обстреляли Майорск, без потерь

ОПЗ останавливается – первый замдиректора

Украина усиливает систему противовоздушной обороны на северном направлении - Минобороны

На территории КП "Кривбассводоканал" погибли трое рабочих, полиция открыла уголовное производство

ПОСЛЕДНЕЕ

В США более 180 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали 58605 человек

В Украине за сутки зафиксировано 3 983 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 546 человек, 46 умерло – Минздрав

Детали трехстороннего соглашения между США, Британией и Австралией о новом союзе (AUKUS) были согласованы втайне от Франции

Ночью российские наемники обстреляли Майорск, без потерь

В результате непогоды обесточены 32 населенных пункта в трех областях Украины

19 сентября: Какой сегодня праздник

Посол Ватикана призвал белорусские власти ускорить амнистию

Четыре человека арестованы на митинге у здания Капитолия в Вашингтоне

Спасатели на Волыни освободили застрявшую копытом в рельсах лошадь на ж/д переезде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА