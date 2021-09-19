Денисова призывает правоохранителей обеспечить соблюдение общественного порядка во время Марша Равенства в воскресенье

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает киевские власти и правоохранительные органы обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения Марша Равенства в воскресенье.

"Сегодня в Киеве состоится Марш равенства - мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ+. Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность", - написала она в социальной сети Facebook.

Денисова призвала граждан быть толерантными друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации.

"Обращаюсь к столичной власти и правоохранительным органам обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам", - заявила она.

Омбудсмен подчеркнула, что все должны уважать право каждого человека быть собой!

"Мы разные, но мы равные!", - добавила она.