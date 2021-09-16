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18:31 16.09.2021

Совет судей не избрал представителей в Этический совет ВСП с первого раза, но процесс их отбора будет продолжаться до конца – Данишевская

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Совет судей не избрал представителей в Этический совет ВСП с первого раза, но процесс их отбора будет продолжаться до конца – Данишевская

Совет судей Украины (ССУ) никоим образом не нарушил закон из-за того, что не смог с первого раза избрать своих представителей в Этический совет Высшего совета правосудия, считает глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская во время рабочей встречи по судебной реформе, которое прошло в Офисе президента в четверг.

"Хотя Совет судей и не выбрал с первого раза представителей в Этический совет, этим он не нарушил закон, и они (члены Совета судей – ИФ) в дальнейшем будут голосовать, пока не изберут этих лиц", - цитирует Данишевскую пресс-служба президента.

В ОП уточняют, что помимо Данишевской, во встрече принимали участие председатель ССУ Богдан Монич, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, министр юстиции Украины Денис Малюська, замглавы Офиса президента Андрей Костин, глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, глава комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, глава комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, нардеп Сергей Ионушас, а также послы стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине.

В ходе заседания нардеп Костин призвал Совет судей Украины (ССУ) делегировать своих представителей в Этический совет, чтобы это не воспринималось как блокирование реформы ВСП и всей судебной реформы. "Этический совет должна быть сформирован не позднее начала октября", - отметил он.

По словам председателя ССУ Монича, Совет будет продолжать работу над делегированием кандидатов в Этический совет. Он также напомнил, что Совет судей подготовил предложения по совершенствованию процедуры избрания членов Этического совета.

Со своей стороны, заместитель главы миссии в посольстве Великобритании Николас Гаррокс отметил, что "Украина сейчас имеет качественное законодательство по очистке и перезапуску ВСП, и его нужно выполнять".

Глава представительства ЕС Матти Маасикас отметил, что судебная реформа является не только внутренним вопросом для Украины, поскольку ее успешная реализация будет прямо определять внешнеполитический имидж страны, привлечение международной помощи и инвестиций.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента завершилась встреча по судебной реформе в Украине, по итогам которой её участники приняли совместное заявление.

Теги: #ссу #данишевская
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