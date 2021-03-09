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11:29 09.03.2021

Глава Верховного суда на съезде судей Украины: конечно, и в судебной системе есть "пятая колонна", но мы от этого избавимся

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Глава Верховного суда на съезде судей Украины: конечно, и в судебной системе есть "пятая колонна", но мы от этого избавимся

Глава Верховного суда Валентина Данишевская призывает делегатов XVIII очередного съезда судей избрать достойных представителей судебного корпуса в органы судебного управления и самоуправления.

Выступая во вторник на открытии съезда судей в Киеве, Данишевская отметила, что доверие к судьям в Украине восстанавливается не так быстро, как этого бы хотелось. "Определенное количество таких людей (которые не доверяют судьям – ИФ) сопровождают, условно говоря, наш съезд. Чего хотят эти люди? Чтобы в судебных органах были люди с совершенной репутаций, добропорядочные, профессиональные. И мы этого хотим. Единственная разница лишь в том, что нас призывают не проводить этот съезд", - отметила глава Верховного суда.

Данишевская обратила внимание на то, что формирование органов судебного управления и самоуправления является конституционной обязанностью судей. "Мы не можем прислушиваться к предложениям нарушать закон", - добавила она.

Глава Верховного суда выразила надежду на то, что делегаты съезда судей выберут достойных людей в судебные органы.

"Надеюсь, что все вы сегодня настроены на то, чтобы избрать наиболее достойных, и я призываю вас к этому. Мы должны показать, что хотя мы и идем своим путем, проводим этот съезд, но мы предложим в эти органы людей, у которых безупречная репутация", - подчеркнула Данишевская.

Она признала, что судебной системе еще следует работать над тем, чтобы получить реальную независимость, "чтобы каждый судья чувствовал себя свободным и независимым от какого-либо давления – со стороны власти, общественности".

"Мы можем сказать, что у нас есть и внутреннее давление. Не жалеют ни времени, ни денег те наши внутренние силы, которые пытаются посеять раздрай между судьями разных регионов, разных инстанций", - сказала глава Верховного суда.

В этом контексте Данишевская добавила: "Конечно, и в судебной системе есть своя "пятая колонна", но я уверена, что те люди, которые забыли о присяге или те, кто считает нашу присягу только фарсом, рано или поздно уйдут от нас – или силами наших органов, или силами общественности, но судебная система со временем будет достойно выглядеть среди других государственных органов и получит надлежащее уважение".

Между тем, общественная организация "Центр противодействия коррупции" на своей странице в Фейсбук разметила видео акции протеста, которая проходит во вторник возле "Президент-отеля", где проходит съезд судей.

"Сейчас судьи радуются, наверное, что нас тут не 10 тысяч… но каждое следующее несправедливое решение будет собирать тысячи людей… Мы хотим, чтобы люди знали, кто отвечает за эти решения (избрание судьи Конституционного суда, членов Высшего совета правосудия, Совета судей Украины – ИФ). За это отвечают все судьи, потому что делегатов избирали все судьи", - сказал глава правления ЦПК Виталий Шабунин, выступая перед собравшимися на митинге.

Обращаясь к делегатам съезда, он подчеркнул: "Если вы, уважаемые судьи, не сможете сами себя очистить, это, не дай бог, придется делать украинцам на улице… Если президент, имея парламентское большинство, принимает закон, которые усиливает полномочия ВСП, а не очищает его, то это будет решать улица".

"Очень прошу, имейте мудрость не допустить таких решений", - призвал Шабунин делегатов съезда.

Также он добавил, что участники акции не намерены прорываться на съезд судей: "Не думаю, что есть смысл прорываться к этим людям (на съезд)…нет смысла. Они сегодня получили возможность, наверное, в последний раз, показать свою адекватность".

XVIII очередной съезд судей Украины проходит в Киеве 9-11 марта, на повестке дня съезда – избрание судья Конституционного суда Украины, членов Высшего совета правосудия, Совета судей Украины.

Трансляция съезда судей ведется на странице Совета судей Украины в Фейсбук:

Теги: #верховный_суд #данишевская #суд
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