Обращение в КС относительно неконституционности норм закона о назначении членов ВРП не означает остановку реформы – глава Верховного суда

Обращение Верховного суда в Конституционный суд (КС) относительно неконституционности норм закона о порядке назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП) не означает остановку судебной реформы, считает глава Верховного суда Валентина Данишевская.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Данишевская рассказала, что обращение Верховного суда в КС является предупреждением негативных последствий в виде возможной остановки работы ВСП.

"Сейчас крайне важно, чтобы Этический совет работал без нарушений Конституции, чтобы иностранные эксперты, не зная нашего законодательства и не понимая всех сложностей, которые есть в судебной власти, ненароком не распустили ВСП и не остановили всю систему", - пояснила глава суда.

Отвечая на вопрос о том, означает ли обращение в КС остановку реформы, Данишевская сказала: "Абсолютно нет!... Обращение Верховного суда вовсе не направлено на то, чтобы подорвать реформу. Это можно сделать только политическим способом или при помощи СМИ, говоря о том, что якобы судебная власть сопротивляется этой реформе".

"Поскольку у судебной власти возникли сомнения в том, что не все положения закона №1635 отвечают Конституции, есть необходимость прояснить эти вопросы заблаговременно, чтобы не дать возможность тем, кто против реформы, обжаловать ее в будущем в судебных инстанциях, в том числе, в Европейском суде. Чем больше нарушений в ходе реформы – тем быстрее происходит процесс в обратном направлении", - акцентировала внимание Данишевская.

Что касается процедурных моментов рассмотрения обращения, то, по словам главы Верховного суда, обращение касается лишь некоторых норм закона, а рассмотрение в КС не останавливает действие закона.

"Мы воспримем любое решение КС, главное, чтобы Конституционный суд прояснил ситуацию с несоответствиями в законе, которые представляют угрозу функционирования судебной власти", - подытожила глава Верховного суда.

Как сообщалось, 8 октября Верховный суд направил в КС обращение ВСП правосудия относительно неконституционности положений закона о порядке назначения членов ВСП.

Народный депутат, представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря пояснила в телеграм-канале, что пленум Верховного суда принял решение обратиться в Конституционный суд Украины с конституционным представлением о конституционности отдельных положений закона Украины от 14.07. 2021 № 1635- ІХ в части реформы Высшего совета правосудия.

"Положениями предусматривается создание Этического совета по проверке доброчестности членов Высшего совета правосудия", - написала Совгиря.

В свою очередь экс-народный депутат Сергей Лещенко написал в телеграм-канале, что "Верховный суд обратился в Конституционный суд о "неконституционности" судебной реформы Владимира Зеленского, чем открыл путь к ее уничтожению".