События

09:36 12.10.2021

Обращение в КС относительно неконституционности норм закона о назначении членов ВРП не означает остановку реформы – глава Верховного суда

2 мин читать
Обращение в КС относительно неконституционности норм закона о назначении членов ВРП не означает остановку реформы – глава Верховного суда

Обращение Верховного суда в Конституционный суд (КС) относительно неконституционности норм закона о порядке назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП) не означает остановку судебной реформы, считает глава Верховного суда Валентина Данишевская.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Данишевская рассказала, что обращение Верховного суда в КС является предупреждением негативных последствий в виде возможной остановки работы ВСП.

"Сейчас крайне важно, чтобы Этический совет работал без нарушений Конституции, чтобы иностранные эксперты, не зная нашего законодательства и не понимая всех сложностей, которые есть в судебной власти, ненароком не распустили ВСП и не остановили всю систему", - пояснила глава суда.

Отвечая на вопрос о том, означает ли обращение в КС остановку реформы, Данишевская сказала: "Абсолютно нет!... Обращение Верховного суда вовсе не направлено на то, чтобы подорвать реформу. Это можно сделать только политическим способом или при помощи СМИ, говоря о том, что якобы судебная власть сопротивляется этой реформе".

"Поскольку у судебной власти возникли сомнения в том, что не все положения закона №1635 отвечают Конституции, есть необходимость прояснить эти вопросы заблаговременно, чтобы не дать возможность тем, кто против реформы, обжаловать ее в будущем в судебных инстанциях, в том числе, в Европейском суде. Чем больше нарушений в ходе реформы – тем быстрее происходит процесс в обратном направлении", - акцентировала внимание Данишевская.

Что касается процедурных моментов рассмотрения обращения, то, по словам главы Верховного суда, обращение касается лишь некоторых норм закона, а рассмотрение в КС не останавливает действие закона.

"Мы воспримем любое решение КС, главное, чтобы Конституционный суд прояснил ситуацию с несоответствиями в законе, которые представляют угрозу функционирования судебной власти", - подытожила глава Верховного суда.

Как сообщалось, 8 октября Верховный суд направил в КС обращение ВСП правосудия относительно неконституционности положений закона о порядке назначения членов ВСП.

Народный депутат, представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря пояснила в телеграм-канале, что пленум Верховного суда принял решение обратиться в Конституционный суд Украины с конституционным представлением о конституционности отдельных положений закона Украины от 14.07. 2021 № 1635- ІХ в части реформы Высшего совета правосудия.

"Положениями предусматривается создание Этического совета по проверке доброчестности членов Высшего совета правосудия", - написала Совгиря.

В свою очередь экс-народный депутат Сергей Лещенко написал в телеграм-канале, что "Верховный суд обратился в Конституционный суд о "неконституционности" судебной реформы Владимира Зеленского, чем открыл путь к ее уничтожению".

Теги: #всп #реформа #верховный_суд #данишевская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:38 12.10.2021
Глава Верховного суда: при наличии политической воли Рада может внести изменения в закон о ВСП

Глава Верховного суда: при наличии политической воли Рада может внести изменения в закон о ВСП

11:56 08.10.2021
Глава Верховного суда Данишевская не будет претендовать на этот пост повторно

Глава Верховного суда Данишевская не будет претендовать на этот пост повторно

11:30 08.10.2021
Верховный суд направил в КС обращение о конституционности закона о назначении членов ВСП

Верховный суд направил в КС обращение о конституционности закона о назначении членов ВСП

18:10 07.10.2021
Верховный суд рассмотрит апелляцию Зеленского на решение о признании противоправным его указа об отмене назначения Тупицкого судьей КС

Верховный суд рассмотрит апелляцию Зеленского на решение о признании противоправным его указа об отмене назначения Тупицкого судьей КС

18:22 05.10.2021
Послы G7 подчеркивают важность скорейшего принятия Радой закона о СБУ без внесения поправок

Послы G7 подчеркивают важность скорейшего принятия Радой закона о СБУ без внесения поправок

16:21 02.10.2021
Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова по "делу моряков"

Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова по "делу моряков"

10:39 01.10.2021
Послы стран G7 вновь призывают Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет ВСП

Послы стран G7 вновь призывают Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет ВСП

17:57 29.09.2021
Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

11:23 29.09.2021
ЕСПЧ рассматривает дело о манипуляциях с отбором судей Верховного суда, сообщает ЦПК

ЕСПЧ рассматривает дело о манипуляциях с отбором судей Верховного суда, сообщает ЦПК

20:16 28.09.2021
Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Верховного суда: при наличии политической воли Рада может внести изменения в закон о ВСП

В Украине за сутки зафиксировано 11 996 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 5 419 человек, 352 умерло

Саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве во вторник

Набсовет Укрэксимбанка уволил Мецгера и назначил Ермакова и.о. главы правления банка

Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении с должности главы Укрэксимбанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Евросовета Мишель посетил объекты Мемориального центра в Бабьем Яре

Италия принимает во вторник саммит G20 по Афганистану

Поврежденная атомная подлодка ВМС США, возможно, столкнулась с неизвестным китайским объектом - СМИ

Министерская встреча в нормандском формате возможна в ближайшие недели - Елисейский дворец

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 238 млн - университет Хопкинса

Пожар в центре Киева неподалеку Майдана Независимости локализован

В польском хостеле нашли мертвой украинку

В Украине за сутки зафиксировано 11 996 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 5 419 человек, 352 умерло

МинВот: В Станице Луганской подконтрольная российским наемникам администрация блокирует работу КПВВ

Российские наемники девять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА