Послы стран G7 обсудили судебную реформу в Украине с главой Верховного суда

Послы стран "Большой семерки" (G7) и глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская провели встречу, в ходе которой обсудили проведение судебной реформы в Украине.

"Послы G7 встретились с главой Верховного суда Данишевской, чтобы обсудить совместный интерес в скорейшем внедрении в Украине судебной реформы. Послы подтвердили свою приверженность поддержке реформы и обновления Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей", - сообщается в среду в микроблоге "Послы G7 за реформы в Украине" в Твиттере.