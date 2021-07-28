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16:53 28.07.2021

Послы стран G7 обсудили судебную реформу в Украине с главой Верховного суда

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Послы стран G7 обсудили судебную реформу в Украине с главой Верховного суда

Послы стран "Большой семерки" (G7) и глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская провели встречу, в ходе которой обсудили проведение судебной реформы в Украине.

"Послы G7 встретились с главой Верховного суда Данишевской, чтобы обсудить совместный интерес в скорейшем внедрении в Украине судебной реформы. Послы подтвердили свою приверженность поддержке реформы и обновления Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей", - сообщается в среду в микроблоге "Послы G7 за реформы в Украине" в Твиттере.

 

Теги: #g7 #данишевская
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