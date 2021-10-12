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10:38 12.10.2021

Глава Верховного суда: из-за опасения остановки ВСП судьи уходят в отставку

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Глава Верховного суда: из-за опасения остановки ВСП судьи уходят в отставку

Опасения остановки деятельности Высшего совета правосудия (ВСП) приводят к тенденции увольнения судей, отмечает глава Верховного суда Валентина Данишевская.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о тенденции увольнении судей, Данишевская сказала: "Только от опасения, что Высший совет правосудия (ВСП) остановит свою работу, начался отток кадров. Судебной системе не хватало более 2 тысяч судей, а теперь эта цифра возрастает. В начале сентября увольнялось в отставку до 30 судей в неделю".

Данишевская пояснила, что прежде всего, увольняются судьи, которые приближаются к граничному возрасту пребывания на должности, так как "рискуют не получить отставку, если ВСП прекратит работать".

"Уходят также и судьи, которые устали от этих перипетий. И это судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание. Отсутствие достаточного количества судей, постоянно возрастающее количество дел, огульная критика со стороны власти, СМИ и общественности – причины, по которым судьи оставляют судебную систему", - рассказала глава Верховного суда.

Данишевская добавила, что судебная власть не отрицает фактов конкретных нарушений со стороны судей, но постоянные обвинения в адрес судей "делают судебную систему уязвимой".

"Вообще временами кажется, что мы не видим заинтересованности как со стороны власти, так и общественности в том, чтобы судебная система была действительно независимой", - выразила мнение глава Верховного суда.

Также Данишеская обратила внимание на критическую ситуацию с судьями на линии Донбассе.

"Ситуация сложная по всей стране. Системе не хватает уже трети судей. Но то, что и на линии размежевания не осуществляется правосудие – это уже край, потому что потребность в тех регионах острее. В Авдеевке, например, которая часто обстреливается, не работает суд. Сначала были разрушены помещения, сейчас эту проблему решили и надо запускать работу суда, а судья этого суда уже не имеет полномочий… Без ВСП мы не переведем судью в Авдеевку, потому что полномочия на это есть только у ВСП", - подытожила глава Верховного суда.

 

Теги: #всп #данишевская #суд
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