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11:56 08.10.2021

Глава Верховного суда Данишевская не будет претендовать на этот пост повторно

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Глава Верховного суда Данишевская не будет претендовать на этот пост повторно

Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что не намерена после завершения в ноябре 2021 года 4-летней каденции на посту предлагать свою кандидатуру на эту должность повторно.

"Я не буду предлагать свою кандидатуру.... Мы должны искать в наших рядах нового главу Верховного суда", - сказала Данишевская судьям Верховного суда после пленума в пятницу.

Она сообщила, что Верховный суд соберётся на пленум по рассмотрению кандидатур на пост главы суда 22 октября 2021 года.

30 ноября 2017 года председателем Верховного суда была избрана экс-судья Арбитражного суда Запорожской области и директор благотворительной организации "Центр коммерческого права" Валентина Данишевская.

Теги: #верховный_суд #данишевская
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