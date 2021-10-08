Глава Верховного суда Данишевская не будет претендовать на этот пост повторно

Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что не намерена после завершения в ноябре 2021 года 4-летней каденции на посту предлагать свою кандидатуру на эту должность повторно.

"Я не буду предлагать свою кандидатуру.... Мы должны искать в наших рядах нового главу Верховного суда", - сказала Данишевская судьям Верховного суда после пленума в пятницу.

Она сообщила, что Верховный суд соберётся на пленум по рассмотрению кандидатур на пост главы суда 22 октября 2021 года.

30 ноября 2017 года председателем Верховного суда была избрана экс-судья Арбитражного суда Запорожской области и директор благотворительной организации "Центр коммерческого права" Валентина Данишевская.