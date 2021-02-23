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14:23 23.02.2021

Глава Верховного суда: рассчитываем на диалог по законопроекту о передаче дел из админсудов, так как это повлияет на сроки их рассмотрения

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Глава Верховного суда: рассчитываем на диалог по законопроекту о передаче дел из админсудов, так как это повлияет на сроки их рассмотрения

Передача в Верховный суд дел из окружных административных судов, что предлагается законопроектом № 5067, негативно повлияет на сроки их рассмотрения, в связи с чем необходим диалог с авторами этой инициативы и профильным комитетом Верховной Рады, считает глава Верховного суда (ВС) Валентина Данишевская.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" относительно законопроекта № 5067, Данишевская напомнила, что Верховный суд уже имеет трехлетний опыт рассмотрения административных дел как суд первой и/или апелляционной инстанций, поэтому передача в него на рассмотрение дел по обжалованию нормативно-правовых актов органов исполнительной власти, Национального банка Украины, других субъектов властных полномочий как суду первой инстанции не будет для судей чем-то новым.

"Вместе с тем, следует помнить, что Верховный суд – это суд кассационной инстанции, одной из главный функций которой является обеспечение постоянства и единства судебной практики по всем категориям дел", - отметила глава ВС.

Она обратила внимание на то, что Верховный суд в среднем рассматривает 90-100 тысяч дел за год, что является серьезной нагрузкой для кассационного суда.

Данишевская подчеркнула, что законодатель регулярно устанавливает дополнительные кассационные фильтры для ограничения доступа в Верховный суд малозначительных категорий дел.

По ее убеждению, при передаче должен быть сохранен баланс разумности, в том числе относительно временного характера таких действий, поскольку Верховный суд должен обеспечивать качественный кассационный пересмотр споров по всем юрисдикциям.

"Мы провели предварительный статистический анализ и, если в Верховный суд будут переданы из окружных административных судов все дела, предусмотренные законопроектом № 5067, а это больше 5 тысяч дел, то показатели поступлений в кассационный административный суд (КАС ВС) увеличатся как минимум на четверть, а показатели в Большую палату (БП ВС) – в три раза. Это, безусловно, негативно повлияет на сроки рассмотрения дел и в КАС ВС в БП ВС, а также заблокирует выполнение Большой палатой ее основный функций", - заявила глава Верховного суда.

Таким образом, как подчеркнула она, следует обсудить возможные альтернативные варианты.

"Закон может предусматривать, что дела по обжалованию нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти подлежат рассмотрению Верховным судом, однако для того, чтобы обеспечить надлежащее рассмотрение дел в разумные сроки, следует рассмотреть и альтернативные варианты решения проблемы. Надеюсь, что в ближайшее время мы вместе с авторами этой инициативы и профильным комитетом Верховной Рады будем иметь профессиональную дискуссию по этому вопросу", - подытожила Данишевская.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде поддержать законопроекты для решения проблемных вопросов в судебной системе и 15 февраля зарегистрировал в парламенте сразу три своих законопроекта.

Они направлены на сокращение полномочий Окружного административного суда Киева, а также реформирование Высшего совета правосудия, в частности создание Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП и Службы дисциплинарных инспекторов.

Теги: #верховный_суд #данишевская
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