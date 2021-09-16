События

00:03 16.09.2021

В Пакистане отказываются продолжать принимать афганских беженцев

1 мин читать
В Пакистане отказываются продолжать принимать афганских беженцев

Советник по национальной безопасности Пакистана Моид Юсуф заявил, что его страна больше не может принимать новых беженцев из Афганистана, в том числе - из-за недостаточного финансирования, сообщает в среду Associated Press.

"Пакистан сейчас больше не в состоянии принимать новых беженцев", - заявил он в ходе пресс-конференции в Исламабаде. По его словам, более 3 млн афганских беженцев, бежавших из своей страны, сейчас находятся в Пакистане.

По его словам, Пакистан постарается сделать все возможное, чтобы помочь афганцам, но международное сообщество тоже должно активизировать усилия для предотвращения гуманитарного кризиса.

Ранее премьер Пакистана Имран Хан призвал международное сообщество продолжать высылать Афганистану гуманитарную помощь, а захватившей его территорию группировке "Талибан" "дать время".

Теги: #позиция #афганистан #пакистан #беженцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:40 15.09.2021
Премьер Пакистана призывает международное сообщество дать талибам время

Премьер Пакистана призывает международное сообщество дать талибам время

13:31 15.09.2021
Женская сборная Афганистана по футболу переехала в Пакистан после запрета талибов

Женская сборная Афганистана по футболу переехала в Пакистан после запрета талибов

23:14 14.09.2021
"Аль-Каида" за один-два года может закрепиться в Афганистане и угрожать США - американские спецслужбы

"Аль-Каида" за один-два года может закрепиться в Афганистане и угрожать США - американские спецслужбы

20:19 14.09.2021
Страны ЕС должны стремиться к единой позиции в отношениях с РФ - Боррель

Страны ЕС должны стремиться к единой позиции в отношениях с РФ - Боррель

19:57 14.09.2021
Новый глава МИД Афганистана пообещал не допустить деятельность террористов в стране

Новый глава МИД Афганистана пообещал не допустить деятельность террористов в стране

15:06 14.09.2021
Украинская ОТТ-платформа SWEET.TV - за введение ответственности за просмотр пиратского контента и ограничение работы российских стриминговых сервисов на территории страны

Украинская ОТТ-платформа SWEET.TV - за введение ответственности за просмотр пиратского контента и ограничение работы российских стриминговых сервисов на территории страны

02:47 14.09.2021
Блинкен на слушаниях в конгрессе вновь попытался оправдать решение Байдена о выводе сил США из Афганистана

Блинкен на слушаниях в конгрессе вновь попытался оправдать решение Байдена о выводе сил США из Афганистана

17:08 13.09.2021
Франция выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану - глава МИД

Франция выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану - глава МИД

15:19 13.09.2021
Талибы опровергли сообщения о гибели замглавы своего правительства

Талибы опровергли сообщения о гибели замглавы своего правительства

15:08 13.09.2021
Катар призвал талибов уважать права женщин

Катар призвал талибов уважать права женщин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин передал ГИАГ функции госархконтроля и ликвидировал ГАСИ

Правоохранители проводят обыски в корпорации "Киевавтодор" и КП "Киевавтодормост"

Чорновила убили ударами кастета – бывший замгенпрокурора Голомша

Цена газа в Европе достигла $923 за тысячу кубометров

СБУ расследует взрыв автомобиля в Днепре, в результате которого погибли спикер управления ГСЧС и член одной из общественных организаций

ПОСЛЕДНЕЕ

В Белом доме не подтвердили поставку системы ПВО "Железный купол"

Кличко наградил общественные организации, которые успешно реализовали свои инициативы в столице

В ООН призвали наложить мораторий на использование технологий ИИ, которые нарушают права человека

Чешских автомобилистов обяжут объезжать велосипедистов на расстоянии в 1,5 м – СМИ

Кабмин ужесточил правила пересечения украинской границы из-за пандемии

Кандидат в постпреды США при НАТО в случае утверждения на этот пост отрицательно относится к "Северному потоку 2", готова к работе по этой теме

Украинская делегация в ТКГ призвала РФ ускорить обмен удерживаемыми, разблокировать работу КПВВ и обеспечить режим прекращения огня

Firefly Aerospace намерена запустить вторую ракету Alpha в декабре

Кабмин принял постановление о начале работы Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта

Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА