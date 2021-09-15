События

16:57 15.09.2021

Правоохранители проводят обыски в корпорации "Киевавтодор" и КП "Киевавтодормост"

1 мин читать
Правоохранители проводят обыски в корпорации "Киевавтодор" и КП "Киевавтодормост"

Столичные правоохранители в рамках исполнения постановлений следственного судьи проводят санкционированные обыски в служебных помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор", коммунального предприятия "Киевавтодормост", а также в 10 районных дорожно-эксплуатационных управлениях столицы.

"Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в ходе указанных обысков изымаются документы, касающиеся закупок, осуществленных за счет средств столичного бюджета, а также сведений о расходах коммунальных предприятий.

Среди них - сведения, касающиеся приобретения и установки ограничительных антипарковочных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более чем 700 грн за 1 ед., несмотря на идентичность этих изделий; завышения коммунальными предприятиями объемов расходов материальных ценностей (солей, песко-соляной смеси, горюче-смазочных материалов); списания топлива на транспортные средства, которые фактически не использовались; использования коммунального автотранспорта в личных целях и предоставления его в пользование третьим лицам для получения неправомерной выгоды; незаконного трудоустройства и выплат заработной платы работникам, которые фактически не работали, а также по другим фактам присвоения.

Теги: #киевавтодор #обыски
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:41 10.09.2021
Проведены 13 обысков по месту жительства фигурантов дела о присвоении средств на капремонт жилфонда в Киеве

Проведены 13 обысков по месту жительства фигурантов дела о присвоении средств на капремонт жилфонда в Киеве

10:59 10.09.2021
В результате обысков в департаментах КГГА изъята документация 20-летней давности

В результате обысков в департаментах КГГА изъята документация 20-летней давности

12:46 06.09.2021
ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

13:37 04.09.2021
Киев требует немедленно освободить задержанных пятерых крымчан, призывает международное сообщество усилить давление на РФ

Киев требует немедленно освободить задержанных пятерых крымчан, призывает международное сообщество усилить давление на РФ

12:24 04.09.2021
Прокуратура АРК открыла дело из-за обысков и незаконного задержания силовиками РФ первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа

Прокуратура АРК открыла дело из-за обысков и незаконного задержания силовиками РФ первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа

10:56 04.09.2021
В Крыму у первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении - Кориневич

В Крыму у первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении - Кориневич

15:42 31.08.2021
Правоохранители проводят обыски на столичном КП "Киевжилспецэксплуатация"

Правоохранители проводят обыски на столичном КП "Киевжилспецэксплуатация"

18:19 19.08.2021
В Запорожском горсовете проходят обыски в рамках дела о растрате имущества

В Запорожском горсовете проходят обыски в рамках дела о растрате имущества

11:54 19.08.2021
Правоохранители проводят обыски на киевских КП "Информатика" и "Киевгорсвет"

Правоохранители проводят обыски на киевских КП "Информатика" и "Киевгорсвет"

23:59 17.08.2021
Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин передал ГИАГ функции госархконтроля и ликвидировал ГАСИ

Чорновила убили ударами кастета – бывший замгенпрокурора Голомша

Цена газа в Европе достигла $923 за тысячу кубометров

СБУ расследует взрыв автомобиля в Днепре, в результате которого погибли спикер управления ГСЧС и член одной из общественных организаций

Списки олигархов должна составлять независимая комиссия – Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

В Монголии от коронавируса умерли два бобра - СМИ

Побег Гани из Афганистана сорвал сделку с талибами о политическом переходе и о контроле над Кабулом

Кабмин передал ГИАГ функции госархконтроля и ликвидировал ГАСИ

CБУ ликвидировала одну из крупнейших в Украине Telegram-платформ по продаже кокаина и LSD

Украина планирует провести встречу глав государств Люблинского треугольника – Кулеба

Сотни человек эвакуировали на юге Франции из-за наводнений

Генштаб ВСУ принял на вооружение разработанную украинскими учеными РСЗО "Верба"

В Иране предотвращена попытка атак террористов на критически важные объекты в стране

Транзит иностранцев через Украину в течение 48 часов будет возможен без самоизоляции и тестирования с 20 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА