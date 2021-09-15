Правоохранители проводят обыски в корпорации "Киевавтодор" и КП "Киевавтодормост"

Столичные правоохранители в рамках исполнения постановлений следственного судьи проводят санкционированные обыски в служебных помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор", коммунального предприятия "Киевавтодормост", а также в 10 районных дорожно-эксплуатационных управлениях столицы.

"Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в ходе указанных обысков изымаются документы, касающиеся закупок, осуществленных за счет средств столичного бюджета, а также сведений о расходах коммунальных предприятий.

Среди них - сведения, касающиеся приобретения и установки ограничительных антипарковочных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более чем 700 грн за 1 ед., несмотря на идентичность этих изделий; завышения коммунальными предприятиями объемов расходов материальных ценностей (солей, песко-соляной смеси, горюче-смазочных материалов); списания топлива на транспортные средства, которые фактически не использовались; использования коммунального автотранспорта в личных целях и предоставления его в пользование третьим лицам для получения неправомерной выгоды; незаконного трудоустройства и выплат заработной платы работникам, которые фактически не работали, а также по другим фактам присвоения.