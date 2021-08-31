События

10:27 31.08.2021

Украинцы пострадали при сходе лавины на горе Казбек

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Украинцы пострадали при сходе лавины на горе Казбек

Украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"Территория нейтральная. Пострадали три гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, так как лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.

Ранее сообщалось, что группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек. Об этом сообщил очевидец, который вытащил из снега одну из пострадавших женщин.

Теги: #кавказ #горы #альпинисты
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