События

07:32 06.09.2021

В Грузии в результате несчастного случая погиб украинский альпинист-пластун

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В Грузии в результате несчастного случая погиб украинский альпинист-пластун

В Грузии в результате несчастного случая погиб украинский альпинист Петр Борис, который совершал восхождение на гору Тетнульд (Белая гора) в регионе Верхняя Сванетия, сообщила пресс-служба "Пласт - украинский скаутинг" в Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Выражаем искренние соболезнования жене Юлианне Борис, родным и близким", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что Борис был членом куреня "Сироманци" и активным участником пластовых мероприятий и лагерей. 

Теги: #грузия #горы #украинец #гибель
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