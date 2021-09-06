В Грузии в результате несчастного случая погиб украинский альпинист-пластун

В Грузии в результате несчастного случая погиб украинский альпинист Петр Борис, который совершал восхождение на гору Тетнульд (Белая гора) в регионе Верхняя Сванетия, сообщила пресс-служба "Пласт - украинский скаутинг" в Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Выражаем искренние соболезнования жене Юлианне Борис, родным и близким", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что Борис был членом куреня "Сироманци" и активным участником пластовых мероприятий и лагерей.