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15:16 07.12.2021

Спасатели нашли тело мужчины, который потерялся в горах на Закарпатье 4 декабря - ГСЧС

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Спасатели нашли тело мужчины, который потерялся в горах на Закарпатье 4 декабря - ГСЧС

Спасатели во вторник, 7 декабря, нашли тело мужчины, который пропал 4 декабря на горной долине Руна Ужгородского района Закарпатья во время катания на снегоходе, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до сих пор", - сказано в сообщении.

Всего привлекалось 90 человек и 33 ед. техники, в частности, от ГСЧС - 55 человек и 12 единиц техники.

Также для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8.

Теги: #гсчс #горы #смерть
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