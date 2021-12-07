Спасатели нашли тело мужчины, который потерялся в горах на Закарпатье 4 декабря - ГСЧС

Спасатели во вторник, 7 декабря, нашли тело мужчины, который пропал 4 декабря на горной долине Руна Ужгородского района Закарпатья во время катания на снегоходе, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до сих пор", - сказано в сообщении.

Всего привлекалось 90 человек и 33 ед. техники, в частности, от ГСЧС - 55 человек и 12 единиц техники.

Также для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8.