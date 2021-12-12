В ГСЧС представили мобильное приложение "Спасение в горах" с GРS-мониторингом

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) представили мобильное приложение "Спасение в горах" как часть системы GРS-мониторинга для безопасности горного туризма.

"Система GРS-мониторинга для усовершенствования безопасности туристов состоит из аппаратно-программного комплекса оперативного управления силами и средствами; автоматизированной системы приема и обработки сообщений о происшествиях от туристов; автоматизированной системы регистрации туристических групп и мобильного приложения на ОС Android и iOS "Спасение в горах", - сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Мобильное приложение предназначено для передачи сигналов "SOS" с географическими координатами при возникновении чрезвычайных событий в горной местности. Функционал данного приложения позволяет верифицированным пользователям при попадании в сложные ситуации в горной местности одним нажатием отправлять в горную поисково-спасательную службу сообщения о ЧС с точными координатами места происшествия.

В пресс-службе заявили, что данное приложение сейчас работает в тестовом режиме и доступно на сайте ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в разделе "регистрация туристических групп", а уже через несколько дней его можно будет скачать в Play Market.

Как отмечается, целью внедрения системы GРS-мониторинга является повышение уровня безопасности в горном туризме, а именно: мониторинг передвижения самостоятельных туристов и туристических групп, путешествующих по горной местности; усовершенствование системы управления подразделениями при организации поисково-спасательных мероприятий в горной местности через отслеживание в реальном времени текущего места нахождения поисково-спасательных групп и маршрутов их передвижения.

Данный инфраструктурный проект под названием "Повышение уровня безопасности и защиты населения в трансграничном регионе путем усиления совместных мероприятий по подготовке и сотрудничеству в сфере управления чрезвычайными ситуациями – BRIDGE" осуществляется в рамках Совместной операционной программы Румыния-Украина 2014-2020.