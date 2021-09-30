События

08:31 30.09.2021

В горах Львовщины перевернулся автобус, пострадали пятеро человек

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В горах Львовщины перевернулся автобус, пострадали пятеро человек

В горах Львовщины перевернулся туристический автобус, пострадали пятеро пассажиров, сообщила пресс-служба Государственной службы по ЧС.

"29 сентября вблизи с. Волосянка Стрыйского района на туристическом марше горы Высокий Верх водитель автомобиля, который перевозил туристов (7 человек), допустил опрокидывание, в результате чего травмированы 5 человек, которые спасательным отделением ГСЧС (6 человек и 1 единица техники) с травмами различной степени тяжести транспортировано, передано медработникам и госпитализировано", - говорится в сообщении.

Теги: #дтп #автобус #горы #украина #львовская_область
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