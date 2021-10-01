События

19:33 01.10.2021

Во Франции обещают открыть в этом году горнолыжные курорты

1 мин читать
Во Франции обещают открыть в этом году горнолыжные курорты

Госсекретарь по туризму при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в пятницу заявил, что подъемники на горнолыжных курортах страны этой зимой будут работать, сообщают французские СМИ.

По словам министра, если эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться, то требовать "санитарные пропуска" при пользовании подъемниками на курортах не будут.

Он отметил, что уточненные правила пользования горнолыжными курортами будут известны к середине октября.

Большинство горнолыжных курортов в мире в прошлом сезоне не смогли в полной мере принять отдыхающих из-за действующих ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.

Французские горнолыжные курорты, среди которых - Шамони и Три Долины, также не работали. Во Франции весной подсчитали, что одни только операторы подъемников за сезон лишились дохода в примерно 1 млрд евро.

В среднем в допандемийные времена за год горнолыжные курорты во Франции принимали около 10 млн туристов, треть из которых - иностранцы.

Теги: #горы #франция #планы #лыжи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:03 01.10.2021
Саркози после вынесенного судом во Франции тюремного приговора обещает бороться до конца

Саркози после вынесенного судом во Франции тюремного приговора обещает бороться до конца

15:32 30.09.2021
Во Франции подростки старше 12 лет должны предъявлять "санитарный пропуск" при посещении ресторанов и кино

Во Франции подростки старше 12 лет должны предъявлять "санитарный пропуск" при посещении ресторанов и кино

08:31 30.09.2021
В горах Львовщины перевернулся автобус, пострадали пятеро человек

В горах Львовщины перевернулся автобус, пострадали пятеро человек

01:34 29.09.2021
Французские "зеленые" выбрали 54-летнего Жадо своим кандидатом на выборах президента в 2022 году

Французские "зеленые" выбрали 54-летнего Жадо своим кандидатом на выборах президента в 2022 году

02:16 28.09.2021
Макрон призывает страны ВОЗ не утаивать информацию о заболеваниях

Макрон призывает страны ВОЗ не утаивать информацию о заболеваниях

01:21 28.09.2021
Саакашвили взял билет до Тбилиси, несмотря на угрозу ареста

Саакашвили взял билет до Тбилиси, несмотря на угрозу ареста

04:02 26.09.2021
Директор Бюро экономической безопасности рассказал о планах ведомства

Директор Бюро экономической безопасности рассказал о планах ведомства

09:13 24.09.2021
Пятеро альпинистов погибли на Эльбрусе в РФ, 14 человек спасены

Пятеро альпинистов погибли на Эльбрусе в РФ, 14 человек спасены

04:28 23.09.2021
Ассоциация реинтеграции Крыма обратилась в парламент Франции в связи с визитом депутата Ламбера в Крым на выборы в Госдуму РФ

Ассоциация реинтеграции Крыма обратилась в парламент Франции в связи с визитом депутата Ламбера в Крым на выборы в Госдуму РФ

19:52 22.09.2021
Зеленский не изменит свой график мероприятий и встреч в Нью-Йорке из-за покушения на Шефира

Зеленский не изменит свой график мероприятий и встреч в Нью-Йорке из-за покушения на Шефира

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саакашвили препровожден в тюрьму, сообщил премьер-министр Гарибашвили

Отработано 430 га леса рядом с местом покушения на Шефира, оружие пока не найдено – глава МВД

Двое украинских военных ранены на Донбассе в результате обстрела – штаб ООС

МВД Грузии опровергает информацию о приезде Саакашвили

Украина должна обустроить госграницу с Россией и Беларусью за два года - Монастырский

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава офиса Саакашвили допускает, что информация о его задержании - провокация

Саакашвили препровожден в тюрьму, сообщил премьер-министр Гарибашвили

Президент Украины принял верительные грамоты у Апостольского нунция, послов Израиля и Латвии

Зеленский в субботу прибудет во Львовскую область, встретится с депутатами "Слуги народа" и руководством центральных органов власти – пресс-секретарь

Отработано 430 га леса рядом с местом покушения на Шефира, оружие пока не найдено – глава МВД

Двое украинских военных ранены на Донбассе в результате обстрела – штаб ООС

ГБР завершило расследование в отношении Тупицкого по организации несанкционированного использования ключа подписи платежных документов КС

Бывшему президенту США Джимми Картеру исполнилось 97 лет

Милованов на заседании "Слуги народа" в Трускавце представит План трансформации страны

Уровень поддержки Байдена у населения США снижается - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА